'Yeni bir Kursk' korkusu: Rusya, Moskva'nın mürettebatının tahliye edildiğini söylemişti; aileler ise çocuklarından haber alamıyor

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Rusya'nın Karadeniz filosunun batan amiral gemisi Moskva'nın mürettebatının başka gemilere tahliye edildiği belirtilmişti. Ancak bazı aileler, gemide görev yapan çocuklarından haber alamadığından şikayetçi.

20 yaşındaki Yegor Şıkrebets, batan gemide şef olarak görev yapıyordu; ailesi olaydan beri onunla temas kuramıyor.

Annesi İrina Şıkrebets, denizci hastanesine gittikten sonra Rus haber sitesi The Insider'a yaptığı açıklamada, "Yanmış her çocuğa baktık. Ne kadar zor olduğunu size anlatamam. Ancak kendi oğlumuzu bulamadık.

Moscow Times'ın aktardığına göre Kremlin geminin tamamen tahliye edildiğini söylese de; onlarca, hatta yüzlerce insanın Moskva'da hayatını kaybettiğine dair kanıtlar ortaya çıkmaya başladı.

Rus ordusunun kazadan sonra kayıplarla ilgili detaylı açıklamalar yapmamasının ardından birçok kişi olayı Kursk Felaketi ile kıyaslamaya başladı. 2000 yılında Rus Kursk denizaltısı bir tatbikat sırasında Barents Denizi'nde batmış ve 118 denizci hayatını kaybetmişti.

Karadeniz filosundan Rus haber sitesi Meduza'ya konuşan bir kaynak, Moskva'da toplamda 37 denizcinin öldüğünü ve 100'den fazla yaralı olduğunu belirtti.

Yegor'un babası Dmitri Şıkrebets de üç ailenin kendisiyle çocuklarının kayıp olduğunu söyleyerek temasa geçtiğini belirtti.