-YENİ BİR KREDİ FAİZ DESTEK PROGRAMI GELİYOR İNEGÖL (A.A) - 26.05.2011 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, bu yılın ikinci yarısında 100 bin işletmenin yararlanacağı yeni bir kredi faiz destek programı daha başlatacaklarını belirterek, ''Bu destek programı 50 bin lira üst limitli olacak ve bir önceki programdan yararlanamayan esnaf ve sanatkarımız ve küçük işletmelerimiz yararlanacak'' dedi. Bakan Ergün, İnegöl Bakkallar Temin Tevzii Kooperatifi'nin (BAKKOOP) on üç şubesinin açılışında yaptığı konuşmada, ''Sanayi ve Ticaret Bakanı İnegöl'e bakkal dükkanı açmaya mı geldi?'' diyenler olabileceğini ifade ederek, bakkalların nihayetinde bir müteşebbis olduğunu ve kim bir girişim yaparsa onun yanında bulunacaklarını, destek ve moral vereceklerini söyledi. Bakkal dükkanı açmak değil, önemli bir girişimi, dönüşümü başlatan, birçok kişiye örnek teşkil edecek bir organizasyonu Türkiye'ye göstermek için burada olduklarını ifade eden Ergün, ''Aslında onu açıyoruz. O değişimi, o dönüşümü, o örneği açmış oluyoruz. İnegöl Bakkallar Odasının bu örnek ve takdire şayan projesinin gelişiminin devam etmesi bizleri son derece mutlu ediyor. Emin olun ki, ülke genelinde esnaf ve sanatkarlarımızla buluştuğumuz zaman sizin bu çalışmanızı ya biz övüyoruz ya da başkaları bize övüyorlar'' diye konuştu. Ergün, sorunlara teslim olanların, yaşananları anlama yolunda doğru adım atamayanların başarısız olacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti: ''Ama sorunların kökenine inip, bu sorunları çözme iradesi ortaya koyarlarsa sonunda muhakkak başaracaklardır. Esnafımızın özellikle küreselleşmeden kaynaklanan sorunları böylesine bir anlayışla çözüme kavuşturması gerekiyor. Küçük işletmelerin, küreselleşme rüzgarına ve değişime karşı direnebilmesi için bir yere gelmeleri, iş birliği ve ortaklık kültürünü artırmaları gerekiyor. Bugün birçok insan bakkaldan alışveriş yapmayı özlediğini, ama fiyatlar daha ucuz olduğu, çeşit daha bol olduğu için başka başka markalara orada rastladığı için büyük mağazalardan alışveriş yapmayı tercih ettiğini bize sıklıkla ifade ediyor. Demek ki küçük esnaf, bakkalda uygun fiyatta ve çeşitte ürün arz edebilse vatandaşlardan daha fazla teveccüh görecek. Bunu her gittiğimiz yerde duyuyoruz, görüyoruz. Bunun için birlikte hareket etmek ve ortak tedarik sistemi geliştirmek, büyük önem taşıyor. Sadece ticaret yapanlar değil, üretim yapan küçük işletmelerin de ortak pazarlama, ortak araştırma, geliştirme merkezi kurma gibi alanlarda işbirliği yapmaları gerekiyor. KOSGEB aracılığıyla işbirliği yapan, ortaklık kurarak güç birliği yapan işletmelerimize çok önemli destekler sağlıyoruz.'' Geçtiğimiz günlerde bu tür desteklerle oluşan Verimli Tedarik Sisteminin tanıtımını İstanbul'da yaptıklarını anımsatan Ergün, ''Buda BAKKOOP gibi ama ondan daha büyük bir lojistik sistemle dağıtım, ortak tedarik yapan bir mekanizmayı kurma çalışmalarını yürütüyor. Büyük şehirlerde onlar başlıyorlar çalışmalara. İşte bu sistem İnegöllü bakkal dostlarımızın burada gerçekleştirdiği bu işbirliğini, Türkiye geneline yayacak olan bir başka sistemdir'' dedi. -''TÜRKİYE'DE GÜVEN VE İSTİKRAR ORTAMI OLUŞMUŞTUR''- Ergün, Türkiye'nin son 8,5 yılda yaşadığı ekonomik ve sosyal dönüşümün, ekonomik hayatın tüm unsurları için son derece faydalı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: ''Türkiye'nin son 8,5 yılda nereden nereye geldiğini en iyi idrak edenlerin esnaf ve sanatkarların olduğuna inanıyorum. Zira hayata, insana ve dünyada yaşananlara doğrudan bağlı olan esnaf ve sanatkarlarımız, bu toplumun nabzını en iyi ölçen kesimdir. Eski Türkiye ile şimdiki Türkiye arasındaki farkı en iyi gösteren misallerden birisi de aslında genel seçim atmosferleridir ve bu seçimin atmosferidir. Geçtiğimiz seçimlerde ülkede büyük bir belirsizlik hakim olurken, hükümetler seçim ekonomisi uygularken bilhassa ekonomi çevrelerinde büyük bir gelecek endişesi hakim olurken bugün seçime üç haftadan az bir zaman kalmasına rağmen, güven ve istikrar ortamından herhangi bir sapma yaşanmaması son derece önemlidir. İşte eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki önemli farklardan bir tanesi budur. Türkiye artık seçimleri olağanüstü bir olay şeklinde algılamıyor. Demokrasinin bir gereği ve belli periyotlarla tekrar eden bir süreç olarak yaşıyor. Çünkü artık Türkiye'de güven ve istikrar ortamı oluşmuştur ve bu ortamı korumak, muhafaza etmek hepimizin görevidir -''BANKALARA OLAN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI''- KOBİ'ler ile esnaf ve sanatkarların şartlarını iyileştirmek adına çok önemli hizmetler gerçekleştirdiklerine de değinen Ergün, şu bilgileri verdi: ''Mesela yeni Türk Ticaret Kanunu'na bir hüküm koyduk, artık büyük işletmeler küçük işletmelerin alacaklarını zamanında ödemeye mecbur hale geldi. Küçük işletmelerin alacaklarını, büyük işletmeler kendilerine ucuz finansman yolu olarak göremeyecekler artık ve küçük işletmelerin alacaklarını geciktirirlerse, en yüksek cezayı ödeyecekler Esnaf ve sanatkarlarımız bu yıl yasalaşan 'torba kanun'da kamuya olan borçlarını yeniden yapılandırma imkanı elde etmiş oldular. Ayrıca kefalet kooperatiflerine olan borçların yapılandırılması da gündeme geldi. Şimdi bankalara olan borçların, kredi kartı borçları dahil olmak üzere bankalara olan borçların yapılandırılmasıyla ilgili anlaşmalar da bitti. Bunun da uygulaması yakında başlamış olacak.'' -''YENİ KREDİ DESTEK PROGRAMI GELİYOR''- KOSGEB Kanunu'nda 2009 yılında çok önemli bir değişiklik yaptıklarını, bu sayede KOSGEB vasıtasıyla verilen kredi faiz desteklerinden yüzde 40-50 oranında esnaf ve sanatkarın yararlandığını belirterek, şunları kaydetti: ''Bu yılın ikinci yarısında yeni bir kredi faiz destek programı daha başlatıyoruz. Bu yılın ilk yarısında başlattığımız program bitmek üzere. 50 bin işletme için başlatmıştık. Fakat yoğun talep oldu. 20 binden fazla da yedek almıştık. Şimdi o yedekler için de bir kaynak bulduk. O yedeklerin de kredilenmesi bitmek üzere. Şu anda 60 bini geçti kredi kullanan esnaf, sanatkar ve KOBİ sayısı. İnşallah 70 bin civarında işletmeye bu birinci paketteki destek programından, destek verdikten sonra yılın ikinci yarısında 100 bin işletmenin yararlanacağı yeni bir destek programı daha başlatacağız. Bu destek programı 50 bin lira üst limitli olacak ve bir önceki programdan yararlanamayan esnaf ve sanatkarımız ve küçük işletmelerimiz yararlanacak. Yani 'Biz yılın ilk yarısında yararlanamadık' diyenler, endişe etmesinler. Yılın ikinci yarısındaki yeni kredi faiz destek programından 100 bin işletme yararlanacak ve o 100 bin işletme de geçen sefer yararlanamayanlardan oluşacak. İmkanlarımız geliştikçe, kaynaklarımız arttıkça bunu, esnafımıza ve küçük işletmelere yansıtmaya devam edeceğiz. Böylece ülkemizin küresel rekabet gücünü arttıracak ve dünyanın gerçekten de 10 büyük ekonomisinden birisi haline gelmeyi başaracağız. Yeter ki bu ülkede güven ortamı korunsun, yeter ki bu ülkenin istikrarı sürsün ve 2023'teki hedeflerimizin anahtarının güven ve istikrar ortamının muhafaza edilmesi olduğunu herkes bilsin.''