Yeni bir klinik araştırma tip 2 diyabeti yüzde 86 azalttı

Mergim Özdamar / İstanbul, 7 Aralık (DHA) -- Yeni bir klinik araştırmanın tip 2 diyabet hastalığını yüzde 86 azalttığı görüldü.

Bir kaç yıldır tip 2 diyabeti olan hastalarda bile durumun tersine çevrilebildiği gözlemlenen araştırma, Birleşik Krallık’ta 300 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Araştırmacılar 15 kilo ve üzeri kaybeden hastaların yüzde 86\'sında tip 2 diyabetin gerilediği gözlemlenen yoğun bir kilo kontrol programı keşfetti.

Newcastle Üniversitesi\'nden diyabet araştırmacısı Roy Taylor, \"Bu bulgular çok heyecan verici. Tip 2 diyabetin tedavi edilme biçiminde devrim yapabilirler.\"dedi.

Taylor ve diğer araştırmacılar, geçen altı yılda Diyabet Remisyon Klinik Araştırması\'nda (DİREKT) tip 2 diyabet tanısı konmuş 20-65 yaş arasındaki 298 yetişkini inceledi.

Katılımcılar, ağır bir kilo kontrol programına ve doktorlar tarafından kontrol edilecek düzenli bir diyabetik bakıma atanarak kontrol grubunu oluşturdular.

Programa yerleştirilen 149 kişi, üç - beş aylık bir süre boyunca günde 825-853 kaloriyi geçmeyen, doğal içecek ve çorbalardan oluşan düşük kalorili bir diyete tabi tutuldu.

Daha sonra, yemekler iki ile sekiz hafta içinde diyetlerine ilave edildi ve kilo vermeyi sürdürmeleri için bilişsel davranış terapisi eşliğinde destek gördüler. Ayrıca fiziksel aktivitelerini nasıl düzeltecekleri konusunda da yardım edildi.

Glasgow Üniversitesi\'nden beslenme uzmanı Mike Lean, \"İnsanların bu diyete gerçekten uyum sağladığını tespit ettik - çalışmaya katılanların neredeyse üçte biri böyle düşünüyor. Bu diyabet kliniklerinde tedavi görenler için normal kabul edilen oranlardan çok daha yüksek bir rakam. \" dedi.

15 kilogram veya daha fazla kilo kaybedilenlerin yüzde 90\'ının, tip 2 diyabet hastalığını başarıyla yendiği gözlemlendi. 10 ila 15 kilo verenlerin de yarısından fazlasında diyabet yüzde 57 hafifletildi.

5-10 kilodan az verenler arasında ise geri bildirim yine de katılımcıların üçte birinden fazlasını kapsadı.

Standart bir kilo kontrol programının bile yüzde dört gerileme sağladığı gözlemlendiğinde, daha etkin bir kilo verme stratejisinin tip 2 diyabet hastalarında durumu tersine çevirmede daha da güçlü bir faktör olacağı düşünülüyor.

Çalışmada, standart kilo kontrol grubundakilerin ortalama kilo kaybı 10 kilo iken, diğer kontrol grubundakilerin yalnızca bir kilo verdiği gözlemlendi.

Kilo kontrolü programındaki bireylerin birçoğu 12 ay içerisinde neredeyse 15 kilo veya daha fazla kilo verdi.

Araştırmacılar, tip 2 diyabetin artık ömür boyu süren, kronik bir hastalık olmadığını ve elde ettikleri sonuçların hastalığın tedavisinde devrim etkisi yaratacağını söylüyor.

DiREKT araştırması devam ederken, grubun kaçının kilo verme başarısına tutunabileceği merak ediliyor.

Araştırmaya katılan Kuzey Ayrshire\'lı 65 yaşındaki Isobel Murray, \"Araştırma öncesi iki - üç yıl boyunca tip 2 diyabet hastalığım vardı, sürekli artan çeşitli ilaçlar kullanıyordum ve her geçen gün daha fazla hasta oluyordum sanki\" dedi. “\"Doktorlar bana pankreasın tekrar çalışıyor dediğinde kendimi harika hissettim, kesinlikle çok şaşırtıcıydı. Kendimi artık bir diyabet hastası olarak düşünmüyorum. Ben iyileştirilen şanslı insanlardan biriyim\" dedi.