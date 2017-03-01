“Yeni bir KHK geliyor”

ANKA haber ajansı, hükümetin yeni bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hazırlığında olduğu iddia etti.

ANKA’nın edindiği bilgilere göre; hükümet yeni bir KHK üzerinde daha çalışıyor.

Edinilen bilgilere göre başta bakanlıklar olmak üzere Başbakanlığa gelen ihbarlar değerlendiriliyor.

Aralarında kamu kurumlarında çalışanların ihraç edilmesi, 15 Temmuz çerçevesinde tutuklu bulunanların iadesi, özel kurum ve kuruluşların kapatılması ile ilgili iddialar araştırılıyor.

Araştırmalar sonucunda yeni KHK’nın yayınlanması bekleniyor.