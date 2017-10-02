"Yeni bir 'Kandırıldık' açıklaması yolda gibi"

Sözcü yazarı Zeynep Gürcanlı, Kuzey Irak'taki 'bağımsızlık referandumu' sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Barzani'de de yanılmışız" dediğini hatırlatarak "Yeni bir 'kandırıldık/yanılmışız' açıklaması çok yakın" iddiasını ileri sürdü. Gürcanlı, "Yeni 'kandıran/aldatan' kişinin ise Erdoğan'ın 'dostum' dediği Rusya lideri Vladimir Putin olması pek muhtemel" diye yazdı.

Zeynep Gürcanlı'nın "Putin de kandırmış' açıklaması yolda" başlığıyla (02 Ekim 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Kuzey Irak'taki “bağımsızlık referandumu” sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Barzani'de de yanılmışız” açıklaması malum… Ancak yeni bir “kandırıldık/yanılmışız” açıklması da çok yakın…

Yeni “kandıran/aldatan” kişinin ise Erdoğan'ın “dostum” dediği Rusya lideri Vladimir Putin olması pek muhtemel. Bu “kandırılmanın” tüm işaretleri, Putin'in Türkiye ziyareti sırasında Erdoğan'la yaptığı basın toplantısında verildi. Erdoğan, “Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda tam mutabakat” olduğundan bahsetti. Putin doğrudan konuya girmedi. Yerine, Rus Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuda daha önce yaptığı açıklamaya atıf yapmayı tercih etti.

Söz konusu Rus Dışişleri açıklamasında ise “Kürtlerin bağımsızlık arzusuna Rusya'nın saygı duyduğu” cümlesi vardı. Bitmedi… Erdoğan'ın “tam mutabakat” açıklamasından sonra Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov da ikinci bir açıklama yapma ihtiyacı duydu. Peskov, “Putin ile Erdoğan arasında Irak Kürdistan Bölgesel yönetiminin yaptığı bağımsızlık referandumu konusunda önemli bir fikir ayrılığı yok” dedi.

Kelimelere dikkat edin: Sözcünün açıklaması, “önemsiz” bile olsa bu konularda “fikir ayrılığı yaşandığını” ortaya koydu. Yani Erdoğan'ın Irak konusunda yaptığı “tam mutabakat” açıklaması, daha “dumanı tüterken”, havada kaldı. Peki ya Suriye konusu… Erdoğan ile Putin'in görüşme yaptığı saatlerde, Suriye'den de kritik bir açıklama geldi.

Esad yönetiminin kilit adamı, Dışişleri Bakanı Velid Muallim,“Kürtlerle özerklik müzakerelerine hazırız” dedi. Rusya sayesinde ayakta kalmış Esad yönetimi, IŞİD'in yenilmesinden hemen sonra AKP hükümetinin her fırsatta terörist olarak nitelendirdiği PYD/YPG ilemasaya oturabileceğinin işaretini verdi. Erdoğan'ın bizzat Putin'e, üstelik defalarca şikâyet etmesine rağmen Moskova'daki PYD ofisi hâlâ açık.

Suriye'de PYD/YPG kontrolündeki Afrin kantonunda ise Rus askerleri halen devriye gezmekle meşgul. Yani, Suriye konusunda da Ankara ile Moskova arasında “tam mutabakattan” bahsetmek çok gerçekçi durmuyor. Tüm bunları alt alta koyunca da ben bekleyin derim. Yeni bir “yanılmışım” ya da “kandırıldık” açıklaması yolda gibi…