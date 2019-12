Yeni bir hayata hazır mısınız?

Yepyeni bir hayata sahip olmak, arınmak ve enerji toplamak istiyorsanız bu kitabı mutlaka okumalısınız.



Hayatınızı altüst eden, hep geride kalmanıza neden olan, omuzlarınızda birer ağırlık olarak çöken ya da sadece sizi kötü hissettiren tüm fiziksel ve ruhsal kargaşayı atmaya hazır olun.



Maison Française dergisinde yer alan habere göre, Throw out fifty things isimli kitabında yazar bizi evimizin her odasında ve zihnimizin en derin köşelerinde bir gezintiye çıkarıyor. Dokunaklı ve nükteli hikâyelerle, orada, evimizin en gizli yerlerinde inşa ettiğimiz kargaşa yumaklarından kurtulmamız için bize ilham veriyor. “Hayatlarımız öyle çok çöple dolu ki, eski kurumuş yapıştırıcı tüplerinden, unutamadığımız kinlerimize kadar binlerce gereksiz şeyi yanımızda taşıyoruz. Bu şekilde sabahları kalkabilmemiz bile bir mucize!” diye açıklıyor kitabı yazma amacını motivasyon gurusu, yazar ve hayat koçu Gail Blanke. “



Eğer ilerlemek ve kendinizi geliştirmek istiyorsanız, bazı şeylerin gitmesine izin vermelisiniz.” Blanke sizi tanımak için hayatınızdaki dört unsurdan yola çıkıyor; eviniz, işiniz, zihniniz ve kim olduğunuz. Bahsedilen 50 şeye gelince, tabiî ki yalnızca 50 tane eski kitabı kaldırıp çöpe atın demiyor (bu kitaplar sadece 1 madde sayılıyor). Yapmanız gereken 50 tane “kategori” seçmek; aslında çok gibi görünüyor ama kitap evinizde ve işinizde yeni alanlar açmanıza yardım ediyor ve haliyle ufak tefek şeylere boğulmamış oluyorsunuz. Siz bunları yaparken kitaptaki kişisel anekdotlar ilham verici ve motive edici olabiliyor. Kitabı okurken kendimi artık kullanmadığım veya giymekten nefret ettiğim, kısaca ufak ufak gardırobumdan ayıklamam gereken şeyleri düşünürken buldum. Eğer konu hayatınızdaki (ve zihninizdeki) tüm karmaşayı temizlemekse, o zaman “yer açmak demek, daha fazla şeyler satın alıp yaratmayı başardığınız boşluğu tekrar doldurmak demek değildir” sözünü unutmamak gerek ki bu dünyamız için de önemli (ve akıl sağlığınız için de tabii ki).



Karmaşayı temizlemenin, özellikle çevreci bilinçle hareket etmeye çalışmanın, fazladan bir çaba gerektirdiğini unutmayın! Hayır kurumlarına, komşulara veya yakınınızdaki okula vermek için eşyaları tek tek ayrıştırmak, geri dönüştürmek, elektronikleri ayıklamak vs., yani teslim bayrağını çekip her şeyi çöpe doldurmak yerine doğru yolu bulmak, çok daha düzenli çaba ve zaman ister. Blanke bu sürecin tamamlanması için en fazla iki hafta süre biçmiş.



Durum böyleyse bugünden başlamakta fayda var:



■ Mutfağınızdaki çekmece -hangi çekmece olduğunu çok iyi biliyorsunuz-? Boşaltın onu!



■ Eski pişmanlıklar? Atın hepsini!



■ Eski tarzınızdan kalan makyaj malzemeleri? Fırlatın gitsin!



■ Sizi depresyona sokan ilişkiler? Terkedin! İlk 50’yi attığınızda, sonraki 50’lerden ne kadar kolay kurtulduğunuzu fark edeceksiniz. Size çok dar gelen o kemerden ve hayata bakışınızı kısıtlayan at gözlüklerinden kurtulduğunuzda hayatınızın bir sonraki muhteşem segmentine de adım atmış olacaksınız. Gail Blanke’in kitabını Amazon.com’da bulabilir veya en yakın kitapçınıza sorabilirsiniz. www.throwoutfiftythings.com