Yeni bir hayata başlıyorlar

Van'da yatalak olduğu için çalışamayan ve yoksulluk nedeniyle 12 çocuğundan 6'sını kaybeden aileye, yeni bir ev kiralandı.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 1985 yılında Bahçesaray ilçesi Ulubeyli köyünden terör korkusu nedeniyle Van'a göç eden ve daha önce hamallık yaparak ailesini geçindiren, ancak bir yıl önce geçirdiği hastalık nedeniyle yatalak olan Şerif Şanlı'ya (53), Van Valiliği ile Van Fakirler ve Kimsesizlere Yardım Derneği (VAFKİYAD) yardım eli uzattı.



Ambulansla evinden alınan Şanlı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



VAFKİYAD Yönetim Kurulu Başkanı Musa Koç, Şanlı ve çocukları için yeni bir ev kiraladıklarını, ailenin bütün masraflarının Valilik tarafından karşılanacağını kaydetti.



Van Vali Yardımcısı Halil Berk'in aileyle yakından ilgilendiğini ifade eden Koç, "Şanlı ailesi için yeni bir ev kiraladık. Aile artık yıllardır kirası ucuz olduğu için tercih ettiği rutubetli evlerde kalmayacak. Bütün eşyası Valilik tarafından alındıktan sonra aile, yeni evine taşınacak" dedi.



Serhat Mahallesi'nde 2 odalı harabe bir evde eşi ve 6 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren Şerif Şanlı'nın 12 çocuğundan Refik, Recep, Sinan, Gülsüm, Nuray ve Leyla isimli 6 çocuğu küçük yaşlarda açlıktan, soğuktan ve rutubetten oluşan hastalıklar nedeniyle ölmüştü. Ailenin dramı, geçtiğimiz hafta Anadolu Ajansı tarafından haber yapılmış ve bazı gazete ve televizyonlarda yer almıştı.

