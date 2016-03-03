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Yaşam

Yeni bir hayata başladım, unut beni Google

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde 2014 yılında benzer bir karar alınmıştı

03 Mart 2016 11:11

Japonya’da bir mahkeme, internet devi Google’ın hayatında yeni bir başlangıç yapmak isteyen bir adamın geçmişine dair arama motorunda çıkan girdileri silmesi gerektiği yönünde karar aldı.

Mahkeme, kararında söz konusu şahsın ‘unutulma hakkına’ sahip olduğuna dikkat çekti. Japon basını mahkeme kararının internet arama sonuçlarına dair unutulma hakkıyla ilgili ülkelerindeki ilk örnek olduğuna dikkat çekti. Google da hükme itiraz edip Tokyo Yüksek Mahkemesi’ne temyiz başvurusunda bulundu. İnsanların Google’a kişisel bilgilerini silmesi için başvuru hakkı tanıyan benzer bir karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde 2014 yılında alınmıştı.

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googlejaponyaavrupa insan hakları mahkemesi

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