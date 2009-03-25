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Yeni bir hadise mi var?

Eurovision temsilcisi Hadise'nin ünlü bir futbolcuyla aşk yaşadığı iddia edildi.

25 Mart 2009 02:00

Eurovision temsilcisi Hadise'nin ünlü bir futbolcuyla aşk yaşadığı iddia edildi

Eurovision temsilcisi Hadise'nin ünlü bir futbolcuyla aşk yaşadığı iddia edildi.
 


Genç şarkıcının İspanya'nın Recrativo-Huelva futbol takımında olan, Trabzonspor’un eski futbolcusu Ersen Martin'le sık sık görüştüğü konuşuluyor.

İki sevgilinin ilişkisinin geçen yıl başladığı ve Ersen Martin'in Hadise'ye evlilik teklif ettiği de gelen bilgiler arasında. Cezalı olduğu için kadroda yer almayan genç futbolcunun, Hadise’nin Nürnberg konseri sırasında sevgilisiyle el ele gezme fırsatı bulduğu da söyleniyor.

İki sevgilinin fırsat buldukça İbiza Adası'nda aşklarını özgürce yaşadıkları da ileri sürüldü. Ersen Martin, Hadise'yle ilgili "O beğendiğim bir sanatçı, ikimiz de gurbetçiyiz, hepsi bu" derken, Hadise ise "Eurovision için çok yoğun çalışıyorum, aşka vaktim yok. Annemi bile bir aydır görmedim" yorumunda bulundu

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