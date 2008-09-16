Yeni bir gezegen bulundu

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Mars'taki su gizemi çözülüyor

Bilim adamları, güneşe çok benzeyen bir yıldızın etrafında döndüğü tahmin edilen, Güneş Sistemi dışındaki bir gezegenin görüntülerini çekti.Toronto Üniversitesi bilim adamları, Jüpiter büyüklüğündeki gezegenin resimlerini Hawaii'deki Gemini North teleskobunu kullanarak çektiklerini bildirdi. Gezegenin ısısınınsa Jüpiter'den fazla olduğu açıklandı.Gezegenle etrafında döndüğü yıldızın Dünya'dan 500 ışık yılı uzaktaki Samanyolu galaksisinde bulunduğu belirtildi. Gezegenin, yıldıza uzaklığınınsa Neptün'ün Güneş'e uzaklığından 11 kat, Dünya'nın Güneş'ten uzaklığından 330 kat büyük olduğu bildirildi. Bilim adamları, "yıldızın çok tipik, tıpkı Güneş gibi, ama Güneş'ten daha genç, bununla birlikte gezegenin sıra dışı" olduğunu belirtti.Bilim adamları, Güneş Sistemi dışında daha önce bulunan gök cisimlerinin uzayda serbestçe dolaştıklarını, bir yıldızın etrafında dönmediklerini veya bir yıldızda tipik olarak görülen nükleer füzyonu başlatmak için gerekli kütleye ulaşamamış sönmüş bir yıldız etrafında döndüklerini hatırlattı.Bunun yanı sıra gezegenin atmosferinde su ve karbonmonoksit olduğuna dair veriler bulunmakla birlikte, bu gezegenin Dünya dışı hayat için pek uygun bir aday olmadığı, çünkü hem çok fazla gaz yoğunluğuna sahip hem de çok genç olduğu belirtildi.Yıldızın da tahminen 5 milyon yıl önce doğmuş yeni bir gök cismi olduğu belirtildi. Güneş ise 4,5 milyar yıl yaşında. Bilim adamları şimdi, gezegenin gerçekten göründüğü gibi yıldızın etrafında dönüp dönmediğini teyit etmeye çalışacaklarını, ancak bunun iki yıl alabileceğini bildirdi.