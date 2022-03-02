Yeni bir gazete daha yayın hayatına başladı; ücretsiz olarak online takip edilebilecek

KRT TV ve ANKA’nın da sahibi olan Güneşim Medya, "İkinci Yüzyıl" isminde e-gazete çıkarmaya başladı.

Yayın ekibi yaptığı açıklamada, "İkinci Yüzyıl ismindeki gazete, bir e-gazete olarak yayın hayatına başladı. Çarpıcı ve pek yazılmayan, köşede kıyıda kalan haberleri sayfalarına taşıyan ve dün ilk sayısını online olarak çıkararak yayın hayatına başlayan İkinci Yüzyıl Gazetesi’nin her sayısını ücretsiz olarak sosyal medya hesaplarından okuyabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Açıklamada sosyal medya hesapları da paylaşıldı.

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