Yeni bir enkaz parçası bulundu



Geçen yıl gizemli bir şekilde ortadan kaybolan Malezya Havayollarına ait yolcu uçağına ait olduğu düşünülen bir enkaz parçası daha bulundu.

On santime on santim büyüklüğündeki metal objenin dolaşmaya çıkan bir grup tarafından Saint-Denis'te bulunduğu belirtiliyor. Journal de l'île de La Réunion gazetesinin haberinde söz konusu enkaz parçasının Boeing 777 tipi bir uçağa ait olup olmadığının ise henüz bilinmediği kaydediliyor.

'Enkaz parçası Boing 777'ye ait'

Geçen hafta bir uçak kanadı parçası La Reunion adasında sahile vurmuş, parça incelemeler için Fransa'ya gönderilmişti. Malezya Ulaştırma Bakanı Liow Tiong Lai enkaz parçasının bir Boing 777'ye ait olduğunun yapılan incelemeler sonucu doğrulandığını kaydetti. Liow gerek Fransız makamlarının, gerekse ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ve Malezya Sivil Havacılık Dairesi'nin enkaz parçasının Boing 777'ya ait olduğunu doğruladığını belirtti.

MH370 sefer sayılı Boeing 777 tipi Malezya yolcu uçağı 8 Mart 2014'te Kuala Lumpur'dan Pekin'e giderken radardan kaybolmuştu.