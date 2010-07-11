Yeni bir dünya keşfedildi

T24 - Avrupa Uzay Ajansı (ESA) sondası Rosetta, dev göktaşı Lutetia'nın 400'den fazla görüntüsünü almayı başararak, "yeni bir dünya" keşfetti.



ESA'nın Almanya'nın Darmstadt kentindeki uzay operasyonları merkezinin yetkilisi Holger Sierks, uzay aracının Osiris (Optical, Spectroscopic and Infrared Remote Imaging System) adlı kamerasıyla dün 100 kilometreyi aşkın çapı bulunan dev göktaşı Lutetia'nın krater ve birçok ayrıntısını gösteren harika görüntüler elde edebildiğini belirterek, "Rosetta bilim adamlarını yıllarca meşgul edecek yeni bir dünya keşfetti" dedi.



Rosetta'nın hatasız bir yol izleyerek çok başarılı bir görev yerine getirdiğini söyleyen Sierks, "Eskiden uzaktaki bir yabancı olan göktaşı şimdi yakın bir dost oldu" diye konuştu.



Avrupa sondası Rosetta, dün TSİ 19.10'da Mars ve Jüpiter'in yörüngeleri arasında bulunan ve güneş sisteminin geçmişi konusunda önemli ipuçları sağlayabilecek Lutetia'nın yaklaşık 3 bin km uzağından, daha sonra da 6 km uzunluğundaki daha küçük göktaşı Steins'a 800 mesafeden geçti.



Dünyadan 450 milyon km uzakta bulunan ve gönderdiği veri sinyallerinin ulaşması 25 dakika süren Rosetta, saatte 55 bin km hızla yanından geçtiği göktaşının bileşenlerini tespit edebilmek için çevresinde gaz veya toz ya da manyetik alana sahip bulunup bulunmadığını ölçtü.



2 Mart 2004'te uzaya gönderilen Rosetta, Güneş çevresindeki seyahatinde şimdiye dek yaklaşık 5 milyar km yol katetti ve hızını artırmak, aynı zamanda rotasını değiştirmek için üç kez Dünya'nın (Mart 2005, Kasım 2007 ve Aralık 2009) ve bir kez de Şubat 2007'de Mars'ın yakınından geçerek gezegenlerin çekim gücünü kullandı.



Bu kozmik bilardonun son etabında, Rosetta uzay aracı, 2014'te Dünya'ya 675 milyon km uzaktaki 67/P Churyumov-Gerasimenko kuyruklu yıldızına toplam 6,5 milyar km yol katettikten sonra yaklaşacak.



Gök cisminin yörüngesine girerek yan yana hareket edecek ve ayrıntılı görüntülerini Dünya'ya geçecek Rosetta, daha sonra kuyruklu yıldızın yüzeyine kimyasal analiz yapması için buzdolabı büyüklüğünde bir robotu Kasım 2014'te indirecek.



Kuyruklu yıldızın yörüngesine girerek, Philae modülünü bırakması planlanan Rosetta'nın Amerikalıların kullanımına tahsis edilmesi öngörülüyor.



Oluşumlarından bu yana çok az kimyasal değişikliğe uğrayan kuyruklu yıldızların keşfi, Güneş Sistemi ve evrenin gerçeklerinin anlaşılması açısından önemli bulunuyor.



Uzay aracının asıl hedefi olan Wirtanen kuyruklu yıldızı ise çoktan Güneş Sistemi'nin dışına çıkmış bulunuyor. Yaklaşık bir milyar avroya mal olan Rosetta uzay mekiği Avrupa'nın uzay çalışmalarının amiral gemisi niteliği taşıyor.



Uzmanlar, kuyruklu yıldıza inen aracın ayaklarının çok sağlam olması gerektiğini belirterek, inişin yıldızın seyir yönünün tersine olması nedeniyle bu operasyonun zorluğuna dikkat çekiyor.



Kuyruklu yıldız projesine ve ilk kez bir kuyruklu yıldıza iniş yapacak uzay aracına, 1799'da Mısır'ın Reşit (Rosetta) kenti civarında bulunan, üzerinde Yunanca ve hiyeroglif yazılar ve hiyeroglifin çözülmesini sağlayan bazalt tabletten "Rosetta" adını veren bilim adamları, hedef olarak ilk başta, Dünya'yı sık sık ziyaret eden Wirtanen kuyruklu yıldızını seçmişlerdi.





