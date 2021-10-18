Yeni bir 'dini' vakıf kuruldu: Kurucular arasında Konya Vakıflar Bölge Müdürü de var

Konya’da Ladikli Ahmad Ağa için Ladikli Ahmet Hüdai Kültür, Eğitim ve Girişim Vakfı kuruldu. Vakfın kurucuları arasında kamu görevlisi olan Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı’nın da yer alması dikkat çekti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Resmi Gazete’de yer alan ilanına göre, Konya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 5 Ekim’deki kararı ile kurulan vakfın mal varlığının Konya’nın Sarayönü ilçesindeki Ladik Mahallesi’nde yer alan 637 metrekare yüzölçümlü arsa, vasıflı bir gayrimenkul ve 41 bin 700 lira nakit olduğu kaydedildi.

Cumhuriyet’in haberine göre, vakfın adının verildiği “Ladikli Ahmet Hüdayi’nin “saf ve has bir Anadolu velisi olduğu ve Hızır Aleyhisselam’ın gözdelerinden, onunla rahatça sohbet eden bir kişi” olduğu öne sürülüyor. Öte yandan vakfedenler arasında Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı da bulunuyor. Vakfın yönetim kurulu ise beş kişiden oluşuyor. Aynı zamanda, Ladikli Ahmet Hüdayi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adıyla bir de dernek bulunuyor. Söz konusu vakfın vakfedenleri arasında yer alan bazı isimler, aynı zamanda derneğin de üyesi.