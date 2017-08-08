"Yeni bir devlet kuruyoruz" diyen AKP'li Oğan: Türkiye'yi yıkmak mümkün değil

15 Temmuz'dan sonra yeni bir devlet kurulmaya başladığı yönündeki sözleri ile hükümetten ve muhalafetten tepki çeken Ayhan Oğan yeni açıklamalarda bulundu. "Sözlerinin çarpıtıldığını" savunan Oğan, "Bu millet her zaman devletine sahip çıkmıştır. Bu yıkım manasına gelmez. Yeniden inşa, yeniden yapılandırma demektir. Türkiye’yi yıkıp da yerine başka bir şey getirmek zaten mümkün değildir" dedi.

Duvar'da yer alan habere göre “Yeni bir devlet kuruyoruz. Beğenin beğenmeyin, lideri de Tayyip Erdoğan” ifadeleri tartışma yaratan AKP eski MKYK üyesi Ayhan Oğan yeni açıklamalar yaptı. Akit gazetesinden Faruk Arslan’a konuşan Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Oğan, “sözlerinin bazı kesimlerce kasıtlı olarak yanlış yöne çekildiğini” savunarak, “Türkiye’nin kaynaklarını yabancılara peşkeş çekerek Türkiye’yi sömüren bir zihniyetin 15 Temmuz itibari ile halk tarafından bitirildiğini ve ülkenin gidişatına halkın el koyduğunu kastettik” ifadelerini kullandı.

CHP'den Ayhan Oğan'a suç duyurusu

Oğan, "Biz ömrümüzü milletin refahı devletin bekası mücadelesiyle geçirdik. 15 Temmuz sonrasında devletle milletin yeniden barıştığı, milletin farklılıklarına rağmen devlette yer bulma imkanına kavuştuğu ve millet için devlet anlayışına geçilen bir döneme girmiş oldu. Bu 16 Nisan itibariyle de hukuken kurumsallaştı. Bunu duymak istemiyorlar, bunun olmasını istemiyorlar, bunu söyleyen herkesi de linç etmeye kalkıyorlar” açıklamasında bulundu.

"AKP'nin sözcüsü gibi sunuldum"

Oğan, “Beni bilerek AK Parti’nin bir sözcüsü ve yöneticisi gibi lanse ettiler. İlk yalan orada. Biz bir fikir ortaya koyduk. 15 Temmuz ve 16 Nisan çerçevesinde fakat bu ortaya koyduğumuz fikre karşı, katkı anlamında bir şey söyleyemediler. Ancak on binlerce küfür, hakaret iftira, FETÖ elebaşısıyla bir bağımız varmış gibi, başkasının fotoğrafını benmişim gibi servis ettiler. Bu da ikinci yalandı” şeklinde konuştu.