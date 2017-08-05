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"Yeni bir devlet kuruyoruz" diyen AKP'li Oğan: Sözlerim gayet açık ve net

"Beni değil, 15 Temmuz gecesi kaçıp giden CHP liderini sorgulayın"

05 Ağustos 2017 17:53

"Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır" diyerek Türkiye'nin gündemine oturan eski AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Ayhan Oğan yeni bir açıklama yaptı. İlk açıklamasının arkasında duran Oğan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. 

Hürriyet'te yer alan habere göre Oğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"16 Nisan itibariyle yeni bir süreç başlamıştır. Bunu engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Siyasi tarih bunu şöyle yazacaktır: Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, kurucu partisi CHP'dir. İkinci kurtuluş, Türkiye'nin tam bağımsız, halkın devleti olarak dizayn edildiği, kurumsal yapıya kavuştuğu sürecin lideri de Recep Tayyip Erdoğan ve onun yanında saf tutan siyasi liderlerdir. Ve o kurtuluşun partisi de AKP'dir. Sözlerim gayet açık ve nettir, siyaset bilimi diye bir şey var, kimse bunun üstünü örtüp inkar edemez. Klavye üzerinden Twitter'dan sosyal medyadan vatan kurtaran aciz yaratıklar bize saldırıyor. Kimse bizim vatanseverliğimizi test etmeye kalkışmasın. 15 Temmuz gecesi tanklar havalimanını kuşattığında halkla direnmek varken kaçıp giden CHP liderini sorgulayın!"

Ne demişti?

CNN Türk'te Ahu Özyurt'un sunduğu Türkiye'nin Gündemi programının dün akşamki bölümünde 'yeni devlet' tartışması yaşandı. Programın konuklarından AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Sivil Alan Platformu Başkanı Ayhan Oğan, “Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır” demişti.

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