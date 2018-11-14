"Yeni bir çözüm süreci gelir, liberalleşme alanı açılır' beklentisi, umutsuzluktan kaynaklanıyor"

Karar yazarı Ali Bayramoğlu, "AK Parti-MHP arasındaki ittifak bitebilir, bu durumda 'Türkiye’nin önünde yeni bir çözüm süreci dahil yeniden liberalleşme alanı açılır' beklentisinin umutsuzluktan kaynaklandığını" söyledi.

24 Haziran seçimlerden bu yana siyasi alandaki kritik ve belirleyici tüm siyasi tartışmalar AKP ve MHP arasında olduğunu kaydeden Bayramoğlu, bu tartışmalara İyi Parti’nin dahil olmaya çalıştığını söyledi.

Bayramoğlu tartışmalara ve ayrışmalara karşın AKP ve MHP arasında "asayişçi devlet politikası, Kürt hareketine karşı alerjik hassasiyet, tasfiye politikaları ve devletin yeniden yapılanması kimi temel ideolojik ve siyasi konularda kayda değer bir ayrışma, iktidarın paylaşımı dahil herhangi bir tartışma ortaya çıkmıyor" sözlerini kaydetti.

Bayramoğlu bugünkü "Türk siyasetine dair bir anahtar" başlıklı (14 Kasım 2018) yazısının bir bölümünde şunları kaydetti:

...AK Parti-MHP arasındaki ittifak bitebilir, bu durumda “Türkiye’nin önünde yeni bir çözüm süreci dahil yeniden liberalleşme alanı açılır” beklentisi, ne yazık ki, şu aşamada, gerçek bir durumdan çok umutsuzluğun ve sıkışıklığın zorladığı düşüncelerden kaynaklanıyor.

Gerek siyasi aktör, gerek seçmen ittifakları bakımdan Türkiye’de son dönem siyasetin ana zemini bu tablo oluşturuyor. İktidar arayışları da muhalefet imkanları da bu durumu kavramaktan ve ona yanıt veya alternatif üretmekten geçiyor.

Bu yeni siyasi alan, sıradan sıfatlarla tanımlanamayacak ve keskin çıplak bir gerçektir. Ancak bu alanın ürettiği hegemonyanın Türkiye’nin geleceğinin kurmaktan çok boğmak riski de başka keskin ve çıplak bir gerçektir.