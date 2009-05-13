Yeni bir canlı türü bulundu

Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Belgin Çamur Elipek yen bir tür canlı keşfettiklerini ve adını "Niphargus Kirgizi" koyduklarını söyledi.



Elipek Adana'nın Pozantı ilçesindeki yaylalarda, yeraltı su kaynağının yeryüzüne çıktığı bir alanda buldukları canlının dünyada bilinmeyen bir tür olduğunu bildirdi.



Tesadüfen buldukları canlı türünün sadece yeraltında yaşadığını ve gözlerinin olmadığını anlatan Elipek, 2 santimetre boyundaki canlının bulunmasının, türlerin tanımlanması ve keşfi açısından önemli olduğunubelirtti.



Bir canlı türünü keşfetmek için öncelikle canlı türü hakkında detaylı çalışmalar yapmak gerektiğini anlatan Elipek, buldukları canlının ilk olarak tanımlamasını yaptıklarını anlattı.



Buldukları canlı türünün genel özellikleri ve diğer canlılardan farkını çıkardıktan sonra bir makale yazıklarını anlatan Elipek, şunları söyledi:



"Bir canlının yeni olduğunu keşfetmek için öncelikle bu canlıyı bilim dünyasına tanıtmanız gerekiyor. Önce canlının tanımlamasını yapıyorsunuz. Canlıya ait bir makale yazıyorsunuz ve bilimsel bir dergide yayınlıyorsunuz. Biz de bulduğumuz canlı tütü hakkında çalışmalarımızı tamamladıktan sonra bir makale yazdık. Makalemiz 2009 yılında Alman bilim dergisi Zoologischer Anzeiger'da yayınlandı ve bulduğumuz canlının yeni bir tür olduğu kabul edildi."



Yeni canlının adı "Niphargus Kirgizi”



Elipek, tesadüfen yeraltı suyunun yeryüzüne çıktığı yerde bulunan canlıya "Niphargus Kirgizi" adını koyduğunu belirtti. Bulunan canlı türüne hocasının soy ismini verdiğini ifade eden Elipek, "Bulduğum canlı türüne TÜ Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Timur Kırgız hocamın soyismini verdim" dedi.



Küresel ısınma nedeniyle birçok canlı türünün yok olduğunu belirten Elipek, bu soruna çare bulunmazsa 2050 yılında dünyadaki canlıların dörtte birinin yeryüzünden silineceğini sözlerine ekledi.

