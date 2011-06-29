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Yaşam

YENİ BİR ÇADIRKENT KURULUYOR ANKARA (A.A)

29 Haziran 2011 16:20

-YENİ BİR ÇADIRKENT KURULUYOR ANKARA (A.A) - 29.06.2011 - Başbakanlık  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'deki olaylar nedeniyle ülkelerinden Türkiye'ye gelenlerin sayısının 10 bin 659 olduğunu bildirdi. AFAD'tan yapılan açıklamada, bugüne kadar Türkiye'ye 15 bin 69 Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı geldiği, bunlardan 4 bin 410'unun geri döndüğü belirtildi.  Bugün itibariyle Türkiye'deki Suriyeli sayısının 10 bin 659 olduğu ifade edilen açıklamada, dün ve bugün Türkiye'ye giriş yapan 139 kişinin kendi isteğiyle Suriye'ye döndüğü, 46 Suriye vatandaşının da Türkiye'ye kabul edildiği kaydedildi.  Nüfus hareketliliği konusunda AFAD koordinasyonunda, İçişleri, Dışişleri, Sağlık, Milli Eğitim, Tarım ve Köyişleri, Ulaştırma ve Maliye bakanlıkları, Genelkurmay ve Diyanet İşleri başkanlıkları, Gümrük Müsteşarlığı, Kızılay ve Hatay Valiliğiyle yürütülen çalışmaların devam ettiği bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: ''Sınırımızın hemen ötesinde bulunan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarına insani yardım faaliyeti kapsamında 17 Haziran'da başlayan gıda yardımına devam edilmektedir. Suriye Arap Cumhuriyeti'nden gelen ailelerin çocuklarının normal aşı takvimi güncellenerek, aşıları Sağlık Bakanlığı ekiplerince yapılmaktadır. Ülkemize giriş yapan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarının geçici barınmaları için her türlü kolaylık tesisleriyle (seyyar mutfak, banyo, WC üniteleri, çocuk oyun parkları, ibadet alanları, eğitim, seyyar hastane ve diğer sosyal tesisler) Yayladağı'nda 2, Altınözü'nde 2 ve Reyhanlı ilçesinde 1 olmak üzere toplam 5 çadırkent kurulmuştur. Hatay'ın Merkez ilçesine bağlı Apaydın köyünde yeni bir çadırkent kurma çalışmalarına devam edilmekte olup, bugün itibariyle 568 çadır kurulmuştur.'' -SATRANÇ TURNUVASI DÜZENLENDİ- Geçici çadırkentlerde kalanların kimlik tespitlerinin yapıldığını, geçici tanıtma karnelerinin düzenlendiği ifade edilen açıklamada, 11'i ateşli silahla yaralı olmak üzere toplam 48 kişinin, 23 refakatçiyle hastanede tedavi gördüğü belirtildi.   İlgili kurum ve kuruluşlarca, çadırkentlerde barınma, yiyecek, sağlık, güvenlik, sosyal aktivite, eğitim, ibadet, tercümanlık, haberleşme gibi hizmetlerin verilmesine devam edildiği kaydedilen açıklamada, çadırkentte uzmanlarca psikososyal destek hizmeti verildiği, ayrıca burada kalanların sportif faaliyette bulunmaları amacıyla çeşitli branşlarda spor tesisleri kurulduğu ve gerekli malzemelerin temin edildiği, bu kapsamda çadırkentte satranç turnuvası düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, barınma merkezleri idaresine destek vermek amacıyla  Zile ve Orhaneli kaymakamlarının Hatay Valiliğinde görevlendirildiği belirtilirken, yapılan yardımlar da şu şekilde ifade edildi: NAKDİ (HATAY VALİLİĞİNE) 3 MİLYON 750 BİN TL  (AFAD)                                               ÇADIR        GÖNDERİLEN:  2.939    KURULAN   : 2.495                 BATTANİYE    GÖNDERİLEN: 22.336   DAĞITILAN : 16.629                YATAK        GÖNDERİLEN: 13.201   DAĞITILAN : 10.695                 4 Seyyar mutfak, 31'er Seyyar banyo ve tuvalet, Sağlık Bakanlığınca 2 sahra hastanesi,Türk Telekom tarafından 4 ankesörlü telefon kulübesi kurulan geçici çadırkentlerde 3 öğün sıcak yemek verildiği, hijyenik malzeme ve diğer ihtiyaçların karşılandığı kaydedildi.

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