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Yeni bir aşk doğuyor

Adı, sık sık aşk dedikodularına karışan Beyazıt ÖztürkSinem Kobal'la yeni bir aşka adım atmak üzere.

08 Ocak 2009 02:00

Adı, sık sık aşk dedikodularına karışan Beyazıt Öztürk genç oyuncuyla yeni bir aşka adım atmak üzere.

Sinem Kobal fotoğrafları - FOTOGALERİ
Beyazıt Öztürk fotoğrafları - FOTOGALERİ


Adı, sık sık aşk dedikodularına karışan Beyazıt Öztürk şu sıralar genç oyuncu Sinem Kobal ile görüşüyor. Vatan'ın haberine göre ünlü şovmenin Selena dizisinin genç başrol oyuncusu Sinem Kobal ile 20 gün önce dostları vasıtasıyla tanıştığı öğrenildi. İki ünlü isim, ortak arkadaşlarıyla birlikte 20 gün önce ilk kez Nişantaşı’ndaki Leea isimli kulüpte bir araya geldi. Beyaz ve Kobal, daha sonra sık sık aynı ortamda görüşmeye başladı. Birlikte zaman geçirmekten çok mutlu oldukları öğrenilen ikilinin birbirlerini “tanıma aşamasında” oldukları konuşuluyor. Beyaz’ın Kobal ile uzun zamandan beri tanışmayı çok istediği de konuşulanlar arasında. Sinem Kobal, bir süre önce CHP Milletvekili Sefa Sirmen’in oğlu Mustafa Sirmen ile 4 yıl süren ilişkisini bitirmişti. Beyaz ise ismi Issız Adam filminin Ada’sı Melis Birkan ile aşk dedikodularına karışmıştı; ancak hem Öztürk hem Birkan cephesi bu söylentileri yalanlamıştı.

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