Yeni bir anayasa daha iyi olurdu

T24 - Slovenya yolculuğu sırasında uçakta gazetecilerle görüşen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül anayasa paketi için artık sözün halkta olduğunu söylerken Türkiye'nin tamamen yeni ve önyargılardan uzak bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu da belirtti.





Uçakta bulunan Hürriyet gazetesinden Zeynep Göğüş'ün haberine göre;



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Slovenya’nın başkenti Ljubljana’ya uçarken gazetecilerle yaptığı sohbette “Tamamen yeni ve önyargılardan uzak bir anayasa yapılması daha iyi olurdu” dedi. Cumhurbaşkanı Gül, “Artık halk konuşacak, partiler için bir nevi siyasi fırsat oluştu, yargı reformuna ihtiyaç vardı” diye görüş belirttikten sonra temel meselelerde ortak kanaat oluştuğunu, meselelerin belli olduğunu ve yargı reformuna ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.





Devlet güç gösterir



Güneydoğu ile ilgili bir soruya cevaben Gül, “Bir örgüt düşünün ki ‘Ben terörden vazgeçmeyeceğim’ deyip şehirde eylem yapıyor, dünyada yasaklanmış olan mayınları kullanıyor. Buna karşılık devlet de ‘Ben buradayım sana fırsat vermem ben güçlüyüm’ diyecektir.” Gül sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer her şeye rağmen terör örgütü kendine güç vehmettiyse, devlet de o zaman güç gösterir. Yoksa devlet, devlet olmaz.”





İran’ın avukatı değiliz



İran’la ilgili bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Gül “İran’ın avukatı değiliz, tek arzumuz problemin savaşsız hallolması. Çünkü kötü senaryoda bedeli biz de öderiz. Bölgeyi allak bullak edecek gelişmelere karşıyız. Türkiye, bu yüzden gayret içinde yoksa kimsenin avukatlığını yapmaya soyunmuyoruz” dedi.





Eksen kayması yok



Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye’nin dış politikada eksen kaydırdığına ilişkin iddialarına ise şu yanıtı verdi: “İspanya Latin Amerika ile ilişkilerini geliştirdiğinde, Fransa Akdeniz ülkeleri ve Afrika’yla işbirliklerine girdiğinde kimse de çıkıp onlara yön mü değiştiriyorsunuz diye sormuyor.” Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye’nin bölgesindeki ülkelerle ilişkisini geliştirmesinin son derece doğal olduğuna dikkat çekti.





İsrail’le iyiydik



Mavi Marmara baskını öncesinde İsrail’le ilişkilerimizin son derece iyi seyrettiğini belirten Cumhurbaşkanı, “Başka ülkelerle İsrail’i biz buluşturduk” dedi. Cumhurbaşkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Nasıl tahmin edersin uluslararası sularda bir devletin bunu yapacağını. Mafya olsa bunu anlarsın. Türkiye’nin yanlışı varsa bunu açıksa söyleriz, ama Türkiye bunu nasıl unutacak ki? Gerisi İsrail’e kalmış.”





Tarihi kalede sıcak görüşme



SLOVENYA’ya gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için tarihi Brdo Kalesi’nde resmi karşılama töreni düzenlendi. Gül ve eşi Hayrünnisa Gül’ü, Brdo kalesine gelişlerinde Slovenya Cumhurbaşkanı Danilo Turk ile eşi Barbara Miklic Turk karşıladı. Gül, iki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra tören kıtasını selamladı. Kale içinde basına birlikte poz veren Gül ve Turk, törenin ardından baş başa görüşmeye geçtiler.





Slovenya çok etkileyici bir ülke



İLK kez 2004’te bakan olarak gittiği Slovenya’da resmi ziyaret için bulunan Cumhurbaşkanı Gül, Slovenya’nın insan kalitesi bakımından çok yüksek ve kendisini en çok etkileyen ülke olduğunu belirttikten sonra şöyle konuştu: “Örneğin, Avrupa Birliği’nin 6’ncı Çerçeve Programı kapsamında 2 milyon nüfuslu bu ülke, sadece 2 üniversite ile 768 proje sunmuş. Türkiye bu sayıya ulaşamamıştı. YÖK’e gidip bu dinamizmi anlattım. Slovenya basını son derece kaliteli, gazetecileri dosyalarına çok hâkim. Az da olsa Boşnaklar aracılığıyla Osmanlı bağlantısı var. Müzelerinde ve kütüphanelerinde çok güzel Türk eserleri var.”





Slovenler AB için bizi destekliyor



SLOVEN halkı Türkiye’nin AB üyeliğine yüzde 76 destek veren İsveç’ten sonra yüzde 72 oranındaki destekle Türkiye’yi en çok AB’de görmek isteyen 2’nci ülke. Gül, soyadı Turk olan Slovenya Cumhurbaşkanı’na övgüler yağdırdı. Cumhurbaşkanı Danilo Turk, Türkiye’ye samimi olarak destek veren bir hukukçu. Cumhurbaşkanlığı öncesinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcılığı yapan Turk, dünyada prestij sahibi önde gelen devlet adamları arasında gösteriliyor. Bu nedenle Slovenya küçük bir ülke de olsa, Türkiye’nin AB üyeliğine verdiği desteğin etkisi büyük.





