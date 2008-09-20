Yeni bir 28 Şubat hazırlığı yapıyorlarmış!

Ergenekon soruşturmasının 8. dalgasında gözaltına alınan zanlıların ikinci 28 Şubat süreci gerçekleştirmek için hazırlık yaptıkları ve bazı cemaatlere sızmak amacıyla girişimlerde bulundukları belirlendi.

28 Şubat sürecinde aktif rol oynayan Seyhan Soylu'nun, o dönemde büyük yankı bulan Fadime Şahin ve Müslüm Gündüz'ün aynı evde yakalanmasına berzer olayları hazırlamak üzere harekete geçtiği ortaya çıktı. Grup bu çalışmalar kapsamında, Çarşamba Cemaati olarak bilinen İsmailağa Cemaati'ne sızma girişimlerinde bulunmuş.



ABD Konsolosluğu saldırısını planladığı öne sürülen ve çıkan çatışmada öldürülen Erkan Kargın'ın da İsmailağa Cemaatine sızmaya çalışan Ergenekon örgütüyle bağlantılı Özel Büro'nun lideri konumundaki Erkut Ersoy ve Erol Ölmez ile görştüğü tespit edildi.

Erkan Kargı'nın geçmişte yaptığı telefon görüşmelerini de incelemeye alan polisin, Kargın ile halen tutuklu bulunan Ergenekon'un yöneticilerinden biriyle görüştüğünü belirlediği iddia edildi.



Sorgular devam ediyor



Beş ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan zanlıların sorguları devam ediyor. Gözaltına alınan beş teğmen ve bir askeri öğrenci İstanbul Merkez Komutanlığı'nda, diğer 13 zanlı ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde sorgulanıyor. Sorguların başlamasıyla birlikte yapılan operasyonla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.



Yeni 28 Şubat



Operasyonda gözaltına alınan grubun ikinci bir 28 Şubat süreci hazırlama çalışmalarına başladğı, bunun için Seyhan Soylu'nun harekete geçztiği belirlendi. 28 Şubat'ın hazırlık aşamasında aktif rol aldığı bilinen Soylu'nun bazı cemaatlerin içine girerek Fadime Şahin - Müslüm Gündüz olayının benzerini organize etmeye çalıştığı tespit edildi.

Etiler'deki evine yapılan baskınla gözaltına alınan Sisi lakaplı Seyhan Soylu'nun evindi yapılan aramalarda ise şantaj amacıyla kullanıldığı belirlenen kasetler bulundu.



Ankarada gözaltına alınan zanlılardan bazılarının da radikal İslamcı Hizbut Tahrir örgüt üyesi oldukları ve bazı eylem planları içinde bulunduğu öne sürüldü. Bu grubun yine Ergenekon'un 28 Şubat hazırlık planları içinde olduğu kaydedildi.

Ergenekon'un, hedefindeki Çarşamba'daki İsmailağa Cemaati'ne Özel Büro elemanları vasıtasıyla ulaşmaya çalıştığı belirlendi. Bu sızma çalışmalara Grenekonu iddianamesine de yansıdı. Özel Büro'da Erkut Ersoy'un yardımcısı olan Erol Ölmez'in, Çarşamba Cemaati'ndeki çalışmaları ile ilgili Kahraman Şahinle yaptığı telefon görüşmeleri iddianamede yer aldı.



ABD Konsolosluğu'na yapılan saldırıyı planladığı öne sürülen Erkan Kargın'ın da, Çarşamba Cemaati'ne sızmaya çalışan Özel Büro'nun lideri Erkut Ersoy ve Erol Ölmez'le değişik tarihlerde görüştüğü tespit edildi. Dün de Kargı'nın gözaltına alınan Levent Temiz'le görüştüğü ortaya çıkmşıtı.

Saldırının ardından Kargı'nın telefon görüşmelerini geriye dönük inceleyen polis, Ergenekon lideri konumundaki bir kişi ile de telefonla görüştüğünü belirledi. Soruşturmanın tutuklu sanıklarından olan bu kişiyle Kargın'ın birkaç kere görüştüğü iddia edildi.



Tolon ve Eruygur başkanlığında



Operasyon kapsamında gözaltına alındktan sonra İstanbul Merkez Komutanlığı'nda sorgulanan beş teğmen ile bir askeri okul öğrencisinin Ergenekon'un Ankara'daki karargah evlerinde yapılan toplantıya katıldıkları öğrenildi. Yapılan toplantılara ise Hurşit Tolon ve Şener Eruygur'un başkanlık yaptığı öne sürüldü.

Yönetime el konulması gerektiğini düşünen teğmenlerin, ordu içinde, 'Genç subaylar gidişattan memnun değil, yönetime her an el konulabilir' şeklinde propaganda yaptıkları ileri sürüldü.

Mehmet Ali Ç. ile birlikte karargah evleri toplantısına katlıdığı belirlenen dördü teğmen biri askeri okul öğrencisinin toplantı evinde çekilmiş görüntülerinin, Savcı Zekeriya Öz'e ulaştığı ve bunun üzerine gözaltına alındıkları iddia edildi. Subayların kendi aralarında yaptığı bazı telefon görüşmelerinin de örgüte yönelik yapılan teknik takibe takıldığı öğrenildi.