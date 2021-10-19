Küçükçekmece Adliyesi'nde avukatlar ve çalışanlar yeni binanın yetersizliğinden şikâyetçi

İstanbul'da Yenibosna ve Sefaköy arasında bulunan yeni binasına taşınan Küçükçekmece Adliyesi'nde bankamatik, merdiven ve tuvalet sorunu yaşandığını öne süren çalışan ve avukatlar, sorunların bir an önce giderilmesini talep etti.

İstanbul'daki Küçükçekmece Adliyesi, İstanbul'un farklı bölgelerinde dağınık bir şekilde bulunuyordu. Ekim ayından itibaren ise bu adliyeler Sefaköy'deki yeni binada toplandı, diğer bütün adliyeler de artık burada hizmet vermeye başladı. Ancak plansız ve hızlı bir şekilde gerçekleşen taşınmaların beraberinde sorunlar getirdiği öne sürüldü.

Medya Radar'da yer alan habere göre, Küçükçekmece Adliyesi'nin en büyük sorunlarından biri ulaşımdı. Yenibosna ile Sefaköy arasında konumlanan adliyeye ulaşım sorununun olması çalışanları ve avukatları isyan ettirmişti.

Avukatlar ve çalışanlar, yakınlarında otobüs durağı, Metrobüs durağının olmaması, taksi ve minibüslerin yokluğu gibi sorunları bir an önce giderilmesini istemiş, hatta bunun için Metrobüs durağının adliye önüne açılmasını istemişti.

Bankamatik sorunu yaşanıyor

Çalışanlar ve avukatlar, adliye içinde ve çevresinde bankamatik makinelerinin olmadığını dile getirerek bir an önce bu konuya çözüm bulunmasını talep etti. Avukatların harç yatırma işleminde nakit paranın geçerli olması, hazırlıksız gelen avukatları zor duruma soktu.

"Katlar arasında geçiş için yangın merdiveni kullanılıyor"

Öte yandan söz konusu adliye binasının otel ve hastane mimarisine uygun yapılmasından dolayı avukatlar ve çalışanlar, katlar arasında geçiş için asansör kullanılması gerektiğini ifade etti. Adliye binasında katlara çıkmak ve katlar arasında geçiş yapmak için yangın merdivenleri haricinde merdiven bulunmadığı belirtilirken bu konuda fazlasıyla karmaşa yaşandığı dile getirildi.



Çalışanlar, ziyaretçiler ve avukatların asansördeki yoğunluktan dolayı yangın merdivenlerini kullanmak zorunda kaldıkları öne sürüldü.

"Adliye'de tuvalet yetersizliği"

Adliye içerisinde bulunan tuvaletlerin yetersiz olduğu iddia edilerek "Daha önceki adliyelerde adliye çalışanları için özel lavabolar, tuvaletler bulunuyordu. Ancak yeni binada çalışanlar ve adliyeye gelenler ortak tuvaletleri kullanıyor ve bu da inanılmaz yoğunluk oluşturuyor. Çalışanlar bu konuda da bir düzenleme yapılması talebinde bulunuyor" denildi.