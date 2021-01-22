Yeni Beyaz Saray İletişim Direktörü: Biden sabah 1'de son dakika haber niteliğinde tweetler atmayacak

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Beyaz Saray'ın yeni İletişim Direktörü Kate Bedingfield, yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın sosyal medyayı selefi Donald Trump gibi kullanmayacağını ifade etti.

Bedingfield, "Sanırım Başkan Biden'ın saat sabah 1'de son dakika haberi niteliğinde tweetler atmayacağından emin olabiliriz" dedi.

19th News'a konuşan Bedingfield, "Trump bu nefret dolu, bölücü ve şoke edici içeriklerle çok fazla tık aldı ve takipçi topladı. Biden, bu konuda onunla yarışmaya çalışmayacak" dedi.

Aynı kanala konuşan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, Biden'ın ekibinin aralarında genellikle Trump hakkında konuşmadığını fade etti.

Psaki, "Medya ve kamuoyunun bir bölümünün düşündüğünün aksine Trump hakkında pek fazla konuşmuyoruz" dedi.