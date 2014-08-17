Yeni Beşiktaş stadına Süleyman Seba'nın ismi verilecek mi?

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nda konuşan Başkan Fikret Orman, futbol direktörlüğü uygulamasına devam edeceklerini belirtirken, stada Süleyman Seba'nın adının verilmesi konusuna da açıklık getirdi. Orman, “Onun ismini vermek bizim için şandır. Beşiktaş Kulübü bir kurumdur, hukuksal anlaşmaları vardır. Onun ismini koymama gibi bir niyetimiz olabilir mi?” dedi.

Ceylan InterContinental Otel'de gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nun olağan toplantısı sonunda tekrar kürsüye gelen ve üyelerin eleştirilerine yanıt veren başkan Orman, eski futbol genel direktörü Önder Özen'in her zaman arkasında durduklarını belirterek, "Kendisi öyle bir dönemde ayrıldı ki, tam transfer döneminde gitti. Şimdi takımın başına getireceğimiz futbol direktörünün kendi fikri olacaktır. Biz şu an için mutabık kaldığımız oyuncuları alacağız. Transferi halledelim, ondan sonra futbol direktörlüğü uygulamasına devam edeceğiz. Bunu kaldırmış değiliz. Oraya uygun bir direktör getireceğiz. Bu uygulamayı bize kimse dayatmadı, kendi fikrimizdi. Profesyonel yapılanmayı doğru buluyorum. Ahmet Nur Çebi bu görüşmeleri yapacak. En sonunda yönetim kurulunda karar vereceğiz" dedi.

Orman, 2016 yılına kadar futbol dahil olmak üzere diğer branşlarda da profesyonel bir kadro bırakacaklarını ancak öncelikle mali yapıyla ilgili çalışmak zorunda olduklarını dile getirdi.

E-bilet konusu

Elektronik bilet (e-bilet) ile ilgili eleştirilere yanıt veren Fikret Orman, bu uygulamanın kendileri tarafından ortaya çıkarılmadığını kaydetti.

Başkan Orman, 31 Mart 2011'de meclisten kanunla çıkan bir uygulama olduğunu ve kendi yönetim kurulunun aldığı karar olmadığını vurgulayarak, "Çıktıktan sonra federasyon bize sormadan uygulama kararı verdi. İlk etapta 14 Anadolu kulübü imzayı attı. Biz Ünal Aysal ile çekincelerimizi konuştuk. Bizden önce Galatasaray imzaladı. Passolig yetkilileriyle oturduk, pazarlık yaptık, menfaatimizi düzeltecek anlaşma yaptık. Fenerbahçe yapmadı. Fenerbahçe kanun üstü bir kurum değildir. Bu uygulamayı yapmak zorundadır. Kanun bunu gerektiriyor. Bizim de rahatsızlıklarımız var. Ama bu uygulama olmadan önce de söylemiştim. Yeni stadımızdaki yeni güvenlik sistemiyle birlikte olay çıkaranları belirleyeceğimizi söylemiştim. Taraftarlar Passolig uygulamasına sıcak bakmadı. Bazı taraftarlar tarafından 'fişlenmek' olarak tanımlanıyor. TC kimlik numarası ve iki resim veriliyor. Fişlenmek denilen, herkesin nerede oturduğu belli olacak" ifadelerini kullandı.

‘Bilgiyi saklamamız lazım’

Transfer çalışmalarını çok şeffaf şekilde yapmaya çalıştıklarını anlatan siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Günümüzdeki sistem daha önce yöneticilik yaptığım dönemdeki gibi değil. Futbolcunun adı basına düştükten sonra pazarlık şansımız çok azalıyor. Son 1-1,5 aydır çok olumlu gidiyor. Transferi bir iki kişi üzerinden götürüyoruz. Ben, Ahmet Nur Çebi ve Erdal Torunoğulları üzerinden götürüyoruz. Ancak haber çok çabuk yayılıyor. Bizim bir şekilde bilgiyi saklamamız lazım" ifadelerini kullandı.

Son yıllarda futbolcu satmak konusunda sıkıntı yaşadıklarını ve üç büyük kulübün aynı sorunla karşı karşıya olduğunu kaydeden Fikret Orman, "Diğer kulüpler 'şu futbolcuyu verir misiniz ' diye soruyorlar. Ama maaşını da bizim vermemizi istiyorlar. Biz 'şu oyuncuyu verin' dediğimizde '5 milyon' diyorlar. Böyle bir sistem kurulmuş. Sezon içinde büyük kulüplerin sattığı futbolcularla alakalı böyle bir dezavantaj var" diye konuştu.

Orman, eski futbolcuları Manuel Fernandes'e yönelik "Haram olsun" lafını kullandığını ancak bunu basına demeç olarak vermediğini, sadece oynanan bir maçın devre arasında sohbet ortamında paylaştığını kaydetti.

‘Kimseden talep gelmedi’

Taraftarlarla kopukluk yaşandığı yönündeki eleştiri üzerine Fikret Orman, "Kimseyle kopukluğumuz yok. 3-4 defa mesaj attım. 'ramazanda iftar yapalım' diye. Kimseden talep gelmedi. Beşiktaş, taraftarı olmadan Beşiktaş olamaz. Bizim bir çizgimiz var, o çizgi içinde kalmak kaydıyla herkesle konuşuruz. Kimseye ayrımcılık yapmayız. Kimseye de Beşiktaş üzerinden rant izni vermeyiz" diye konuştu.

Üyelik ile ilgili konulara yanıt veren başkan Orman, "Velet kadar çocuk ismimle bana hitap edip, hesap soruyor. Biz eskiden ön sıralara gelmeye çekinirdik. Önümüzdeki haftalarda bu listeyi alacağım ve genel sekreter Ahmet Ürkmezgil ile beraber bakacağız. Ben herkesi üye yapmak zorunda değilim. Adam parasını yatırıyor 'üyeliğim nerede ' diye hesap soruyor. Üyelik daha da zor olacak. Karşılıklı konuşmalar için de davet edeceğiz. Eskilerimiz Beşiktaş'ın saygınlığı ile ilgili rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Buna bir düzen getirmemiz lazım. Beşiktaş Genel Kurulu taraftarlığı gösterecek, slogan atılacak yer değildir. Burada işleri zarafet içinde yürütmemiz lazım" dedi.

‘Seba'nın ismini koymama gibi bir niyetimiz olabilir mi?’

Fikret Orman, kulübün onursal başkanı Süleyman Seba'nın isminin yeni stada verilmesiyle ilgili olarak, sponsorları Vodafone'un yetkilileriyle görüşeceklerini ifade etti.

Seba'nın Beşiktaş camiasında uzun zamandır olduğuna dikkati çeken Orman, "Öldüğü gün herkes kıymetini bilecek diye bir şey yok. Keşke sağlığında daha çok kıymet verilseydi. 2000 senesinde kulüpten ayrılırken o zaman yapılanları da kimse unutmamalı. Süleyman ağabey üzerinden kimse popülizm yapmaya kalkmasın. Onun ismini vermek bizim için şandır. Beşiktaş Kulübü bir kurumdur, hukuksal anlaşmaları vardır. Onun ismini koymama gibi bir niyetimiz olabilir mi? Yöneticilik düzgün olanı yapmaktır. Süleyman ağabeyin ismini vermek düzgün olan iştir. Ama ortada hukuk var, yapılan anlaşmalar var. Masaya getireceğiz, konuşacağız. İşin üzerinde duracağımızı ifade ettim. Ama bize zaman lazım" diye konuştu.

Fikret Orman, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turunda rakipleri olan İngiltere'nin Arsenal takımını eleyeceklerine inandığını belirterek, "Beşiktaş maçı Beşiktaş'ın düğünüdür. Herkes oraya gelsin ve takımı destekleyelim" ifadelerini kullandı.

Başkan Orman'ın konuşmasının ardından siyah-beyazlı kulübün olağan divan kurulu toplantısı sona erdi.