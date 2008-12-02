Yeni belediyeye seçim izni yok

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimin başlangıç tarihi olan 1 Ocak 2009 tarihinden sonra ilçe ve belde sınırlarında yapılacak değişikliklerin yerel seçimde dikkate alınmayacağına karar verdi.



31 Aralık’a kadar kurulacak olan belediyeler, 29 Mart 2009’da yapılacak seçimlere katılacak. YSK’nın dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararında, yerel seçimlerin başlangıç tarihinin 1 Ocak 2009 olacağı ve seçimin 29 Mart 2009’da yapılacağı anımsatıldı. 31 Aralık’a kadar alınan yeni belediye kurma ve sınırlardaki değişiklik kararları, bu yerel seçimlerde uygulanacak. 1 Ocak 2009’dan önce herhangi bir nedenle boşalan muhtarlık, ihtiyar meclisi ve heyeti üyeliği seçimleri aynı şekilde 29 Mart’ta yapılacak.

