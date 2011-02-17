-YENİ ''BATTAL GAZİ'' ARANIYOR MALATYA (A.A) - 17.02.2011 - Malatya ve civarında 8. yüzyılda yaşadığı belirtilen ve Cüneyt Arkın tarafından beyaz perdede defalarca canlandırılan Battal Gazi, yeniden sinemaseverlerle buluşacak. Filmin başrolünde bu kez tanınmamış bir oyuncuya şans verilecek. Yapımcı Fehmi Demirbağ, Malatya Valisi Ulvi Saran'ı ziyaret etti. Battal Gazi'nin İslam sonrası destanlara kaynaklık teşkil ettiğini belirten Demirbağ, ''Battal Gazi'' isimli bir film çekeceklerini anlattı. Sinema oyuncusu Cüneyt Arkın ile özdeşleşen ''Battal Gazi'' serisinin, Türk sinemasının halkla bütünleşmesi noktasındaki temel filmlerden biri olduğunu ifade eden Demirbağ, bugünün bilgisayar teknolojisiyle filmi yeniden yorumlayıp, çekeceklerini söyledi. Battal Gazi'yi daha fantastik bir öykü haline dönüştürmek için yola çıktıklarını ve senaryo çalışmasını bitirdiklerini belirten Demirbağ, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Battal Gazi döneminin en büyük imparatorluğu olan Bizans'a kafa tutan bir kahramandı.Biz de Battal Gazi ile Hollywood'a kafa tutalım istiyoruz. Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter, 3 Spartalı gibi filmlerde kullanılan teknolojiyi kullanacağız. Bunu da kullanabilecek noktadayız. Türkiye'nin alt yapısı buna müsait. Genç yetenekli arkadaşlarımızla destekli çalışıyoruz.'' Filmin çekimlerinin bir bölümünün de Hindistan'da yapılacağını anlatan Demirbağ, Hindistan'daki film endüstrisiyle ortak proje düşündüklerini dile getirdi. -KAYISI DA SENARYODA- Demirbağ, filmin senaryosunda, ünlü Malatya kaysısına da yer verdiklerini söyledi. Battal Gazi'yi kimin canlandıracağı konusundaki bir soru üzerine Demirbağ, ''Başrol için tanınmamış bir kişi arıyoruz. Bu isme ulaşmak için Malatya'da elemelerin yapılacağı bir basın duyurusu hazırlayalım istiyoruz'' dedi. Demirbağ, galasını Malatya'da yapacakları filmin gelecek yıl şubat ayında vizyona gireceğini aktardı.