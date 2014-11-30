'Yeni Batman’i çok kıskandım'

“Kara Şövalye” üçlemesinde “Batman”i canlandıran ünlü oyuncu Christian Bale, yeni Batman’in Ben Affleck olduğunu öğrenmesinin ardından, “Kabul ediyorum, rolü için Affleck’i kıskandım” dedi.

“Inception” ve “Instellar” filmlerinin ünlü yönetmeni Christopher Nolan’ın Kara Şövalye üçlemesinde Batman’i canlandıran Christian Bale, yeni Batman’in Ben Affleck olduğunu öğrenince şok olmuş.

Bale, verdiği bir mülakatta “İlk öğrendiğimde elim, ayağım boşaldı. Yarım saat boyunca öylece boşluğa bakıp durdum. Batman’i başkasının oynayacak olmasını kıskandığım bir gerçek. Ancak 40 yaşındayım ve bence artık böyle şeyleri önemsemiyor olmam gerekirdi” dedi.

Zack Snyder’in yönetmenliğini yapacağı Batman Süpermen’e Karşı: Adaletin Savaşı filminde oynayacak olan Affleck ile henüz konuşmadığını belirten Bale, e- posta aracılığıyla oyuncuya birkaç tavsiyede bulunduğunu da sözlerine ekledi.