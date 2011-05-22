Yeni Batman'den ilk kare

T24 - Christopher Nolan'ın merakla beklenen filmi 'The Dark Knight Rises'tan ilk fotoğraf yayınlandı.







Christopher Nolan'ın Batman efsanesini sona erdireceği serinin son filmi 'The Dark Knight Rises'ın ilk tanıtımı yapıldı.

Filmden ilk olarak Tom Hardy’nin canlandırdığı Bane’in fotoğrafı yayınlandı.

Nolan’ın 2012 yılında gösterime girecek yeni Batman filminin kadrosunda ise şu isimler var: Christian Bale (Batman), Anne Hathaway (Kedi Kadın), Tom Hardy (Bane), Gary Oldman, Michael Caine, Morgan Freeman, Marion Cotillard ve Joseph Gordon-Levitt.



