Yeni Batman için ilk isim: Tyler Hoechlin

'Teen Wolf' serisinin genç yıldızı Tyler Hoechlin’in Superman ile Batman’i buluşturacak olan ve daha şimdiden büyük heyecan uyandıran projede Batman’i canlandıracağı iddia edildi.



Superman ve Batman’in bir arada rol alacağı ve çekimlerine gelecek yıl başlanması beklenen filmde Batman rolü için öne sürülen ilk isim Tyler Hoechlin oldu. Projede Superman’i ise bir önceki filmde olduğu gibi Henry Cavill canlandıracak.

Tyler Hoechlin‘den henüz bir açıklama gelmedi. Yıldız ismin menajerine ulaşmak isteyen ABD’li gazeteciler söylentiyi doğrulayan ya da yalanlayan herhangi bir cevap alamadı.

Filmdeki Superman rolü için de pek çok aktörün ismi geçmiş fakat yapımcı Warner Bros., Superman serisinin son filmi 'Man of Steel'de başrolü oynayan Henry Cavill’de karar kılmıştı.