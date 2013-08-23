Yeni Batman Ben Affleck

Çeviri: Nil Karaca

Batman serisinin 2015 yazında gösterime girecek yeni filminde, Ben Effleck rol alacak. Henüz ismi belli olmayan filmde beyazperdede ilk kez Süperman ve Batman birlikte yer alacak. Filmin yapımcısı Zack Snyder, yeni filmde iki süper kahramanın birbirleriyle karşı karşıya geleceklerini kaydetti.

“Man of Steel” de Süperman karakterine hayat veren Henry Cavill, yeni filmde de yer alıyor. Yeni filmde Batman’ı kimin oynayacağı, uzun süredir merak konusu idi. Ancak Ben Affleck’in adı, muhtemel adaylar arasında bile geçmiyordu. Yapımcı Snyder, Ben Affleck’in Clark Kent’ten daha olgun ve tecrübeli bir karakter çizerek Henry Cavill’in canlandırdığı Süperman karakteri karşısında enteresan bir denge yaratacağı inancında.

Warner Bros. Stüdyolarından edinilen bilgiye göre “Man of Steel” filminde rol alan Amy Adams, Laurence Fishburne ve Diane Lane gibi isimler de yeni filmde yer alacak.



İlk kez kahraman değil



41 yaşındaki Affleck, daha önce 2003 yapımı Daredevil filminde görme duyusunu kaybetmiş bir süper kahramanı canlandırmıştı.

Batman rolünü daha önce Christian Bale, George Clooney ve Michael Keaton üstlenmişti.

Ben Affleck yönettiği 'Argo' filmiyle ise ‘en iyi film’ Oscar’ını kucaklamıştı.