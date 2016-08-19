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Kültür-Sanat

Yeni Batman animasyonu, 50. yıla özel olarak eski kadroyu bir araya getiriyor

Yeni seri 11 Ekim tarihinden itibaren dijital satış platformlarında olacak

19 Ağustos 2016 14:44

Adam West, Burt Ward ve Julie Newmar 1960’lardaki Batman animasyonun sesleri. Batman, Robin ve Catwoman’a ses veren kadro Batman: Return of the Caped Crusaders’ta tekrar izleyiciyle buluşacak.

DC Comics'in dünyaca ünlü karakterei Batman'in hikâyesinin yazılışının 50. yılı olması nedeniyle eski kadro bir araya geldi. Adam West, Burt Ward ve Julie Newmar 1960'lı yıllarda sonra ilk kez Batman'i yeniden seslendirmek için yeni projede bir araya gelecek.

Yeni seri Batman: Return of the Caped Crusaders 11 Ekim tarihinden itibaren ABD başta olmak üzere tüm dünyada dijital satış platformunda olacak.1 Kasım tarihinde ise DVD formatı satışa çıkacak. 

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