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Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu'ndan ilk açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilen Hadi Salihoğlu, atama kararının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu

17 Ocak 2014 00:42

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı iken, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Adli Yargı Kararnamesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilen Hadi Salihoğlu, "Tek derdimiz adaletli ve tarafsız olmak. 34 senedir bu görevi yürüttük, inşallah bundan sonra da yürütürüz" dedi. 
Atama kararına ilişkin Bakırköy Adliyesi'ndeki makamında gazetecilere açıklama yapan Salihoğlu, kararın Türkiye, kendisi ve ailesi için hayırlı olmasını diledi. 
Salihoğlu, "Ülkem için, ailem için, benim için inşallah iyi olur. İnşallah Allah bizi utandırmaz. Görevi layıkıyla yaparız. Tek derdimiz adaletli ve tarafsız olmak. 34 senedir bu görevi yürüttük, inşallah bundan sonra da yürütürüz. Türk bayrağının kölesi olarak kendimizi görüyoruz. Ona ibadet görevimiz. Zor bir görev. Dostların duasına ihtiyacımız olacak" diye konuştu. 
 

Hadi Salihoğlu kimdir?

 
Hadi Salihoğlu, 11 Nisan 1956'da Trabzon Sürmene'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Salihoğlu, stajını İstanbul'da yaptı. Göreve Erzincan'ın Tercan ilçesinde başlayan Salihoğlu, Çankırı Eldivan, Kahramanmaraş Pazarcık, İstanbul'da Silivri ve Fatih adliyeleri ile DGM'de çalıştı. Daha sonra Üsküdar Cumhuriyet Başsavcısı olan Salihoğlu, son olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürütüyordu. Salihoğlu, evli ve 3 çocuk babası.
 

Bombalı saldırıdan kurtuldu

 
Hadi Salihoğlu, 2003 yılında DGM savcılarının bulunduğu minibüse yönelik düzenlenen bombalı saldırıdan yaralı olarak kurtulmuştu. Ataköy'deki lojmanlardan Beşiktaş'ta bulunan kapatılan DGM'ye gitmek üzere yola çıkan servis minibüsüne binen hakim ve savcılar arasında Hadi Salihoğlu da vardı. 3 Haziran'da meydana gelen bombalı saldırıda, Cumhuriyet Savcıları Hadi Salihoğlu ve Ahmet Ayvaz, servis midibüsünün şoförü ile eskort aracında bulunan 2 polis memuru hafif şekilde yaralanmıştı.

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