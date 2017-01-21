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Spor

Yeni başkan Collina

Collina, 1988-2005 yıllarında düdük çalmıştı

21 Ocak 2017 15:51

FIFA Hakem Komitesi'nin başkanlığına İtalyan Pierluigi Collina getirildi.

Eurosport'un haberine göre, İtalya Futbol Federasyonunun (FIGC) internet sitesinden yapılan açıklamada, UEFA Hakem Komitesi'nde görev yapan 56 yaşındaki Collina'nın FIFA Hakem Komitesi Başkanlığı'na getirildiği bildirildi.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 1998-2003 yıllarında üst üste 6 kez "dünyanın en iyi hakemi" unvanına layık görülen Collina, 1988-2005 yıllarında düdük çalmıştı.

 

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FIFA Hakem KomitesiİtalyanPierluigi Collina

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