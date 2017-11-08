Yeni Başkan: Bursa’da su ve ulaşım ucuzlayacak

BURSA, (DHA)- BURSA\'da yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediye bürokratları, şirket genel müdürleri ve BUSKİ yöneticileriyle bir araya geldi. Bürokratlara \'3P\' olarak nitelendirdiği \'Para, personel ve proje\' yönetimi konusunda aldıkları ‘Acil Eylem Planı’ kararlarını ileten Başkan Aktaş, başta ulaşım olmak üzere Bursa’yı birçok konuda daha yaşanabilir hale getirecek önlemlerin uygulanması konusunda talimat verdi. Tek sorunlarının Bursa olduğunu ve insanların daha rahat yaşamaları için belediyenin ekonomik anlamda sıkıntılı bir durumda olmasına rağmen tüm şartları zorlayacaklarını belirten Başkan Aktaş, ciddi para politikası izleyerek halkın en yaşamsal haklarından olan su ve ulaşım konularında bir düzenleme yapmayı düşündüklerini söyledi.

Ankara Yolu’ndaki Meclis binasında yapılan toplantıya; Büyükşehir ve BUSKİ bünyesinde görev yapan daire başkanı, şube müdürü, genel müdür, genel müdür yardımcısı ve benzeri pozisyonda 160 yönetici katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, özel bir dönemden geçtiklerini söyledi. Bursa’nın yönetimine dair ‘Acil Eylem Planı’ oluşturduklarını ve alınan kararları ilgili yöneticilere tebliğ ettiklerini belirten Başkan Aktaş, şöyle dedi:

“Tarih, ekonomi ve kültür şehri Bursa’ya hizmet etmek büyük şeref. Başta ulaşım olmak üzere şehri daha yaşanabilir kılmak için finansman noktasında rahat olmamız gerekiyor. Bugün finansman kullanımı ve paranın yönetimiyle alakalı aldığımız önemli kararları arkadaşlarımıza tebliğ ettik. İnşallah yakın zamanda aldığımız kararları ve yapacağımız çalışmaları bir bir kamuoyuna da açıklayacağız. Ümit ediyorum ki; insanlarımız ve Bursa’da yaşayan vatandaşlarımız, akıllarında soru işareti oluşturan tüm konuların giderildiğini tek tek görecekler.”

\"3P\' POLİTİKASI\'

Başkan Aktaş, \'3P\' olarak nitelendirdiği ‘para, personel ve proje’ olarak nitelendirdeği konuların yönetim arasındaki ilişkiyi doğru kurarak bundan sonra Bursalılar\'ın yüzünü güldürecek çalışmalar yapacaklarını söyledi. Belediyeciliğin ‘3P’ ile ifade edildiğini ve para yönetimi, personel yönetimi ve proje yönetimi olarak bilinen bu ifadelerin birbirleriyle yakın ilişki içerisinde olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, şöyle konuştu:

\"Projeler personeller marifetiyle takip ediliyor. Tüm bunlar parayla finanse ediliyor. Bu üçünün arasındaki ilişkiyi doğru kurmazsanız, sağlıklı neticeler ortaya çıkmıyor. İnşallah brifingler tamamlandığında alacağımız tedbirler, yapacağımız çalışmalar tam anlamıyla ortaya çıkacak ve bunu kamuoyuyla detaylı bir şekilde paylaşacağız. Buradan Bursalı vatandaşlarımızın yüzlerini güldürecek, hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalara imza atacağımızı duyuruyorum.”

SU VE ULAŞIM FİYATLARINA DÜZENLEME

Başkan Aktaş, ulaşım ve su maliyetlerine bu ay sonuna kadar bir düzenleme getireceklerini müjdeledi. Kamuoyunda bu konulara ait bir beklenti olduğunu ve halkın ulaşım ile su fiyatları konusunda sıkıntılı bir hal içerisinde bulunduğunu anlatan Başkan Aktaş, şunları ekledi:

\"Önceliğimiz; ulaşım. Bursa, bunu yıllardır konuşuyor ve burada sıkıntılı bir durum söz konusu. Ulaşımla alakalı ek neler yapabileceğimizi planlıyoruz. Toplu ulaşım ile su ücretlerinin maliyetiyle alakalı kamuoyunda beklentiler var. Takdir edersiniz ki bütçe dahilinde bu sıkıntıların çözümlenmesi gerekiyor. İnşallah ay sonu itibariyle yapacağımız toplantıyla kafalardaki soru işaretlerini bertaraf etmiş olacağız.”

Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplantı ile ilgili medya kuruluşlarına toplantıya ilişkin gönderdiği açıklamada su fiyatlarının ucuzlayacağına dair ifadeyi ön plana çıkardı. Su fiyatlarında önümüzdeki ay indirime gidilebileceği ifade edildi.

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