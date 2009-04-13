Yeni Başbakanlık uçağına soru önergesi

CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanlığa alınan yeni uçağı, içinde bulunulan ekonomik sıkıntılar nedeniyle iade etmeyi düşünüp düşünmediğini sordu.



Öztürk, Başbakan Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, "THY tarafından Başbakanlık için sipariş verilen Gulfstream G550 tipi uzun menzilli iş jetinin, İstanbul'a getirildiği ve gümrük işlemlerine başlandığı, fiyatının 60 milyon doların üzerinde olduğuna" ilişkin haberlerin, basında yer aldığını belirtti.



Başbakanlık için böyle bir uçak alınıp alınmadığını, eğer alınmışsa maliyetinin ne olduğunu öğrenmek isteyen Öztürk, Başbakanlığa ait "ANA" ve "ATA", Cumhurbaşkanlığına ait "GAP" uçağı varken, hangi nedenle yeni uçak alımına ihtiyaç duyulduğunun, ekonomik kriz ortamında böyle bir uçağın alınmasının savurganlık olup olmadığının açıklanmasını talep etti. Öztürk, "Alınan uçağı, içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılar nedeniyle geri iade etmeyi düşünüyor musunuz?" diye sordu.



CHP Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz de Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, 2009 bütçesinde revizyon ile temel ihtiyaç maddelerinde KDV oranının indirilmesinin düşünülüp düşünülmediğini öğrenmek istedi.

