Yeni başarı öyküsü Uşak'tan

Uşak'ta evli ve 2 çocuk babası İsmail Oskay (31) bu yıl girdiği ÖSS sınavında, hizmetli olarak 4 yıldır görev yaptığı Uşak Üniversitesi Tarih Bölümü'nü kazandı. İlkokulu bitirdikten sonra ekonomik şartlardan dolayı okuyamayan, ortaokul ve liseyi dışardan bitirip, ÖSS'ye giren Oskay şimdi üniversitede gündüz çalışıp, gece derslere girecek. 18 yaşına kadar Kökez köyünde yaşadığını belirten Oskay hikâyesini şöyle anlattı: "İlkokuldan sonra 5 yıl çobanlık yaptım. Ardından ekonomik sıkıntının artması üzerine Uşak'a yerleştim. Dışarıdan ortaokulu bitirdim. 1999'da ortaokul mezunu olarak ilk defa düzenlenen Devlet Memurluğu Sınavı'nı kazandım. 2002 yılında açıktan lise sınavlarına girerek 2004'te lise mezunu oldum."



Akademisyenlik istiyor



306 puan alan İsmail Oskay, duygularını da şöyle özetledi: "Gece öğretim imkânı da olduğu için gündüz okuduğum sıraların temizliğini yapacağım gece ise derslerime girip başarılı bir şekilde mezun olmak için dirsek çürüteceğim. İleride öğretim görevlisi olmak istiyorum" dedi.



