Yeni bakanlıklar mı geliyor?

Gazete Duvar'ın Duvar Arkası bölümünde yer alan bilgilere göre, artan göç hareketliliğinin tek elden yönetilmesi, iklim değişikliklerinin yarattığı sel ve yangınlara daha organize ve hızlı müdahale için “Göç ve Afet Bakanlığı” gibi yeni bir bakanlık kurulması tartışılmaya başlandı. AKP’nin yanı sıra diğer siyasi partilerin de tartıştığı bu önerinin yanı sıra başka bakanlık önerileri de konuşuluyor. Veri ve Dijital Mecralar Bakanlığı kurulması önerisi de bunlardan biri.

Köşede, "Dünyadaki büyük savaşların daha önce petrol için verildiğini söyleyen bir AKP'li yöneticiye göre bugünün petrolü ise 'veri' olacak. Dördüncü sanayi devrimi veya dijital dönüşüm olarak adlandırılan bu dönüşüm sürecinde özellikle yapay zekâ, robotlar, büyük veri, siber güvenlik gibi dijital teknolojiler ve ürünlerin büyük önem taşıdığına dikkat çeken yöneticiye göre bu konuda gelişmeleri takip eden değil geliştiren ve uygulayan bir ülke olmak için ayrı bir bakanlık çatısı altında çalışma yürütülmesi gerekiyor. Bu alandaki çalışmaların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda yürütülemeyeceğini söyleyen yönetici, 'Asfalt dökme işi ile veri, yapay zeka işi aynı bakanlığa bağlı. Bugünün ihtiyacı değişti. Türkiye acilen ayrı bir bakanlık kurmalı' değerlendirmesinde bulundu." ifadesi kullanıldı.