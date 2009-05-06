Yeni Bakanlara brifing...

Kabinenin yeni bakanları, işbaşı yapar yapmaz, kendilerine bağlı kuruluşlardan brifing almaya başladı.



Edinilen bilgiye göre, cumartesi ve pazartesi günü düzenlenen devir teslim törenlerinin ardından göreve başlayan yeni bakanlar, bürokratlardan kendi alanlarıyla ilgili brifingler alıyor.



Yeni Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, dünden itibaren Maliye bünyesindeki kuruluşlardan ard arda brifingler almaya başladı. Şimşek'e ilk brifingi Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü verdi. Bunu Strateji Geliştirme Başkanlığı ile Muhasebat Genel Müdürlüğü takip etti.



Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile Personel Genel Müdürlüğünün bugünkü brifinglerinin ardından Devlet Bakanı Şimşek'e yarın da Gelir İdaresi Başkanlığı, Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurumunun (MASAK) çalışmaları hakkında bilgi sunması bekleniyor.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, bakanlığıyla ilgili birimlerden brifing almaya devam ederken, dün Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu (EPDK) ziyaret etti.



Devlet Bakanı Zafer Çağlayan da bakanlık bürokratlarından dış ticaretle ilgili brifing aldı.

