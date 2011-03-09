-YENİ BAKANLAR TBMM'DE ANDİÇTİ TBMM (A.A) - 09.03.2011 - Yeni İçişleri ve Ulaştırma Bakanları TBMM Genel Kurulu'nda andiçti. Meclis Başkanvekili Nevzat Pakdil yönetiminde çalışmalarını sürdüren Genel Kurulda, gündemdışı konuşmalar ve gündeme ilişkin diğer konuların ardından yeni bakanların andiçme işlemi gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Osman Güneş ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Habip Soluk kürsüye gelerek andiçti. Pakdil, yeni Adalet Bakanı Ahmet Kahraman'ın ise daha sonra andiçeceğini söyledi. Anayasanın ''Andiçme'' başlıklı 81. maddesi TBMM üyelerinin göreve başlarken andiçmesini hükme bağlıyor. Bu kapsamda, TBMM dışından atanan bakanlar da milletvekilleri gibi şu şekilde andiçiyor: ''Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.''