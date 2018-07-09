Yeni bakanlar kaçta yemin edecek, yeni kabinede kaç bakanlık olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’deki törende yemin etmesinin ardından Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı. Tören sonrasında kendisine ‘başkan’ diye hitap edilebileceğini söyleyen Erdoğan için bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir göreve başlama töreni düzenlenecek.

Erdoğan, tören sonrasında saat 21.30'da düzenleyeceği basın açıklamasıyla, yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini açıklayacak. Bakanlar, yarın (10 Temmuz Salı) saat 15.00’te yemin edecek.

Yayımlanan yeni uyum kararnamesiyle bakanlıkların teşkilat yasaları lağvedildi, 6 yeni bakanlık oluşturuldu. Resmi Gazete’de yayımlanan 703 Sayılı KHK ile yeni kabinede 16 bakanlık olacağı kesinleşti.

Kararname ile birleştirilen ve ismi değişen bakanlıklar şöyle: