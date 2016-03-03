Yeni AKM böyle mi olacak?

Chicago ve Beijing'de ofisleri bulunan Adrian Smith& Gordon Gill Architecture'ın yaklaşık sekiz yıldır kapalı olan, Taksim'deki 'Atatürk Kültür Merkezi'nin yerine yaptığı 'İstanbul Kültür Merkezi' adlı proje, World Architecture News'ın düzenlediği WAN Ödülleri'nde Geleceğin Kamu Binaları kategorisinde birinci seçildi. Kim tarafından sipariş edildiği bilinmeyen gizemli projenin görselleri internette ortaya çıktı.

Radikal'den Birce Altay ve Erkan Aktuğ'un haberine göre; 2000’li yılların ortalarından bu yana "Yıkılsın mı yıkılmasın mı?" tartışmaları süren İstanbul Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi, bilindiği üzere İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın 16 Mayıs 2008’de verdiği konserden beri yaklaşık sekiz yıldır kapalı. Kasım 2007’de İstanbul 2 No’lu Koruma Kurulu tarafından 1. derece kültür varlığı olarak tescil edilen (yani yıkılsa bile yerine aynısı yapılmak zorunda) AKM’de 2012 yılında başlayan restorasyon çalışmaları Mayıs 2013’te durdurulmuştu.

Mayıs 2013’ten bu yana kaderine terk edilmiş halde kapalı duran AKM, şimdilerde internette dolaşan bir projeyle yeniden gündemde. Zira Chicago ve Beijing’de ofisleri bulunan Adrian Smith& Gordon Gill Architecture’ın AKM’nin yerine yaptığı ‘İstanbul Kültür Merkezi’ adlı proje, World Architecture News’ın düzenlediği WAN Ödülleri’nde Geleceğin Kamu Binaları kategorisinde birinci seçildi. Kim tarafından sipariş edildiği bilinmeyen gizemli projenin görselleri ise internette ortaya çıktı.





World Architecture News internet sitesinde yer alan habere göre Washington DC’deki Constitution Gardens, Budapeşte’deki Macar Müziği Merkezi, Esbjerg Danimarka’daki GAME StreetMekka, Bodo, Norveç’teki Kültür Evi ve Taypey Sanat Müzesi tasarımları arasından birinci seçilen ‘İstanbul Kültür Merkezi’ projesi, jüri tarafından ‘çok yönlülüğüyle' birinci seçildi. Proje imajlarına bakılırsa AKM ve hemen yanındaki otoparkı da kapsayan ‘İstanbul Kültür Merkezi’nin tanıtımında ise “Politik gösterilerin de merkezi olan, modern İstanbul’un kalbinde, metro ağlarına yakın, büyük bir turist ve eğlence merkezi olan ve restoran, mağaza ve otelleriyle ünlü Taksim Meydanı’nda...” ifadelerine yer verildi.





Adrian Smith & Gordon Gill Architecture’ın web sitesinde ise merkezin içeriği “Bir opera salonu, bir tiyatro ve sinemadan oluşacak birbirlerine entegre edilmiş kültür binaları” şeklinde tanıtılıyor.



Smith & Gill Architecture şirketine mail üzerinden projenin davet üzerine mi yapıldığını, eğer öyleyse davetin hangi kişi ya da kurum tarafından yapıldığını sorduk ama olumlu/olumsuz bir cevap alamadık. Şirketin sitesinde bulunan projenin PDF formatında ise, müşteri bölümünde 'gizli' ibaresi bulunuyor.



