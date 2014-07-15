'Yeni Asyacılar'dan İhsanoğlu'na açık destek

Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, Nurculuk hareketinin önemli kollarından olan Yeni Asya Grubu olarak Cumhurbaşkanı adayı Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu’nu destekleme kararı aldıklarını belirtti.

Bugün TV’de Erkam Tufan Aytav’ın konuğu olan Güleçyüz, Başbakan Tayyip Erdoğan’ı kastederek, dindar kimliğini öne çıkarıp siyaset yapmasını eleştirdi.

“Tepeden devlete hakim olarak toplumu dindarlaştırma fıtri değildir” diyen Güleçyüz, dinin tepeden inmeci bir şekilde değil birebir tebliğ yoluyla olması gerektiğine dikkat çekti. Başbakan Erdoğan’ın Nurculuğu kendi kontrolüne almaya çalıştığına vurgu yapan Güleçyüz, daha önce çok kızdığı insanlarla bir araya geldiğini belirtti.