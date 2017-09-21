T24 LogoT24 Logo
Eğitim

Yeni Asya: Tanrı Quetzalcoatl ders kitabına girdi, dindar nesil böyle mi yetişecek!

Haberde, "Bu kitaplarla size nasıl güvenelim?" dendi

21 Eylül 2017 15:24

Nur cemaatinin Yeni Asya kanadının aynı isimli gazetesi, “Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 4’üncü sınıf Türkçe Ders Kitabı’nda yer alan okuma metnide mitolojik ögeleri ‘Tanrı’ olarak göstererek  yeni bir skandala daha imza attığını” öne sürdü. Haberde, "Okullarda öğrencilere verilen kitapta 'Yeryüzünün ve gökyüzünün büyük bölümüne hükmeden tanrı Quetzalcoatl (Ketzalkutıl), yeryüzünde dolaşırken ortalığın ne kadar sessiz olduğunu gördüğünde insanlara çok acımış. Hemen dört kez rüzgârlara seslenmiş: 'Rüzgârlar, gelin!' şeklindeki ifadeler İslâm diniyle bağdaşmazken aynı zamanda küçük yaştaki çocukların zihinlerini bulandırıyor" dendi.

Gazetenin internet sitesinde yayınlanan “Dindar nesil böyle mi yetişiyor?”  başlığıyla yayınlanan haber şöyle: 

MillÎ Eğitim Bakanlığı’nın son dönemlerde yapılan müfredat çalışmalarına tepkiler devam ederken, MEB 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabında yer alan okuma parçası ile  yeni bir skandala imza attı. Okullarda öğrencilere verilen kitapta “Yeryüzünün ve gökyüzünün büyük bölümüne hükmeden tanrı Quetzalcoatl (Ketzalkutıl), yeryüzünde dolaşırken ortalığın ne kadar sessiz olduğunu gördüğünde insanlara çok acımış. Hemen dört kez rüzgârlara seslenmiş: “Rüzgârlar, gelin!” şeklindeki ifadeler İslâm diniyle bağdaşmazken aynı zamanda küçük yaştaki çocukların zihinlerini bulandırıyor. 

Bu kitaplarla size nasıl güvenelim? 

Eğitimde sürekli değişiklik yapıldığı konusunda gelen eleştirilere cevap veren Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Çok net, bana da geliyor, hep değişiklik. Evet, ama daha iyiye, daha iyiye, daha iyiye. Dolayısıyla diyoruz ki, bize güvenin” ifadelerini kullanmıştı. Veliler ve eğitimciler her gün yeni bir skandala imza atılan eğitim sistemine tepki göstererek, “Bu kitaplarla size nasıl güvenelim?” sorusunu soruyor. 

ETİKETLER

yeni asyatürkçekitapmebtanrı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24