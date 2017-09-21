Yeni Asya: Tanrı Quetzalcoatl ders kitabına girdi, dindar nesil böyle mi yetişecek!

Nur cemaatinin Yeni Asya kanadının aynı isimli gazetesi, “Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 4’üncü sınıf Türkçe Ders Kitabı’nda yer alan okuma metnide mitolojik ögeleri ‘Tanrı’ olarak göstererek yeni bir skandala daha imza attığını” öne sürdü. Haberde, "Okullarda öğrencilere verilen kitapta 'Yeryüzünün ve gökyüzünün büyük bölümüne hükmeden tanrı Quetzalcoatl (Ketzalkutıl), yeryüzünde dolaşırken ortalığın ne kadar sessiz olduğunu gördüğünde insanlara çok acımış. Hemen dört kez rüzgârlara seslenmiş: 'Rüzgârlar, gelin!' şeklindeki ifadeler İslâm diniyle bağdaşmazken aynı zamanda küçük yaştaki çocukların zihinlerini bulandırıyor" dendi.

Gazetenin internet sitesinde yayınlanan “Dindar nesil böyle mi yetişiyor?” başlığıyla yayınlanan haber şöyle:

MillÎ Eğitim Bakanlığı’nın son dönemlerde yapılan müfredat çalışmalarına tepkiler devam ederken, MEB 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabında yer alan okuma parçası ile yeni bir skandala imza attı. Okullarda öğrencilere verilen kitapta “Yeryüzünün ve gökyüzünün büyük bölümüne hükmeden tanrı Quetzalcoatl (Ketzalkutıl), yeryüzünde dolaşırken ortalığın ne kadar sessiz olduğunu gördüğünde insanlara çok acımış. Hemen dört kez rüzgârlara seslenmiş: “Rüzgârlar, gelin!” şeklindeki ifadeler İslâm diniyle bağdaşmazken aynı zamanda küçük yaştaki çocukların zihinlerini bulandırıyor.

Bu kitaplarla size nasıl güvenelim?

Eğitimde sürekli değişiklik yapıldığı konusunda gelen eleştirilere cevap veren Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Çok net, bana da geliyor, hep değişiklik. Evet, ama daha iyiye, daha iyiye, daha iyiye. Dolayısıyla diyoruz ki, bize güvenin” ifadelerini kullanmıştı. Veliler ve eğitimciler her gün yeni bir skandala imza atılan eğitim sistemine tepki göstererek, “Bu kitaplarla size nasıl güvenelim?” sorusunu soruyor.