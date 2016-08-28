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Yeni Asya: Gülen 1970'lerde bizden ayrıldı

"Gülen, İzmir Kestanepazarı Kur'an kursunda görev yaptığı dönemde çevresinde bulunan arkadaşları ile müstakil hareket etmeye başladı"

28 Ağustos 2016 18:10

Nur cemaati içindeki Yeni Asya grubu, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) kararını, "Gülen 1970'lerde Yeni Asya'dan ayrıldı" başlığıyla duyurdu.

Yeni Asya grubunun aynı adlı gazetesinin sürmanşetinden verilen haberde şu ifadeler kullanıldı: 

"Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 24 Ağustos 2016 tarihli ve 428 kararı 25 Ağustos 2016 günü Resmi Gazete'de yayınlandı. Kararda Fethullah Gülen için, "1970'li yıllara kadar Yeni Asya grubu içerisinde yer alan Gülen, bu tarihten sonra İzmir Kestanepazarı Kur'an kursunda görev yaptığı dönemde çevresinde bulunan arkadaşları ile müstakil hareket etmeye başladı" ifadesine yer verildi"

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Fethullah GülenYeni Asya

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