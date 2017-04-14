T24 LogoT24 Logo
Medya

Yeni Asya: Demokrasi için "Hayır" diyelim

Gazete, 21 Ekim 2007'de yapılan referandumda evet demişti

14 Nisan 2017 12:53

Yeni Asya gazetesi, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliğine ilişkin referandumda "Demokrasi için Hayır" manşetiyle çıktı. Gazete "Pazar günü sandığa gidelim ve hukuk, adalet, demokrasi için 'hayır' diyelim" diye yazdı.

Cumhurbaşkanını halkın seçmesini öngören anayasa değişikliği için 21 Ekim 2007’deki referandumda, demokrasi açısından ileri bir adım olduğu düşüncesiyle “evet” dediklerini yazan Yeni Asya, "Bu defaki düzenlemelerin ülkeyi tek adam rejimine götürüp hukuk ve demokrasiden daha da uzaklaştıracağı endişesiyle 'hayır'" diyerek neden hayır dediklerini açıkladı.

Gazetenin bugünkü (14 Nisan 2017) nüshasında yayımlanan haber şöyle:

Pazar günü sandığa gidelim ve hukuk, adalet, demokrasi için “hayır” diyelim.

2007’de "Evet" demiştik

Cumhurbaşkanını halkın seçmesini öngören anayasa değişikliği için 21 Ekim 2007’de yapılan referandumda, demokrasi açısından ileri bir adım olduğu düşüncesiyle “evet” demiştik.

Yeni Asya gazetesinin 14 Nisan 2017 tarihli manşeti

Şimdi "Hayır" diyoruz

16 Nisan’da yapılacak referandumda ise, bu defaki düzenlemelerin ülkeyi tek adam rejimine götürüp hukuk ve demokrasiden daha da uzaklaştıracağı endişesiyle “hayır” diyoruz.

ETİKETLER

Yeni Asyamanşethayır16 Nisan

İlgili Haberler

Nur cemaatinin Yeni Asya kolu, "Hayır" diyeceklerini açıkladı; gerekçelerini Said Nursi'nin sözleriyle anlattı

"Üstadımız, 'Kuvvet kanundadır, şahıs hiçtir' diyor"

Yeni Asya: Cemaatler siyasetin arka bahçesi olmamalı, Gülen hareketinin ne hale geldiğini gördük

Kâzım Güleçyüz: Özgürlükler sadece başörtüsünden ibaret değil

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24