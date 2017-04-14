Yeni Asya: Demokrasi için "Hayır" diyelim

Yeni Asya gazetesi, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliğine ilişkin referandumda "Demokrasi için Hayır" manşetiyle çıktı. Gazete "Pazar günü sandığa gidelim ve hukuk, adalet, demokrasi için 'hayır' diyelim" diye yazdı.

Cumhurbaşkanını halkın seçmesini öngören anayasa değişikliği için 21 Ekim 2007’deki referandumda, demokrasi açısından ileri bir adım olduğu düşüncesiyle “evet” dediklerini yazan Yeni Asya, "Bu defaki düzenlemelerin ülkeyi tek adam rejimine götürüp hukuk ve demokrasiden daha da uzaklaştıracağı endişesiyle 'hayır'" diyerek neden hayır dediklerini açıkladı.

Gazetenin bugünkü (14 Nisan 2017) nüshasında yayımlanan haber şöyle:

Pazar günü sandığa gidelim ve hukuk, adalet, demokrasi için “hayır” diyelim.

2007’de "Evet" demiştik

Cumhurbaşkanını halkın seçmesini öngören anayasa değişikliği için 21 Ekim 2007’de yapılan referandumda, demokrasi açısından ileri bir adım olduğu düşüncesiyle “evet” demiştik.

Şimdi "Hayır" diyoruz

16 Nisan’da yapılacak referandumda ise, bu defaki düzenlemelerin ülkeyi tek adam rejimine götürüp hukuk ve demokrasiden daha da uzaklaştıracağı endişesiyle “hayır” diyoruz.