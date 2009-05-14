Yeni Astra'nın resmi fotoğrafları yayınlandı

İşte yeni Opel Astra

1.4 litre benzinli ve yine 1.4 litre benzinli turbo olmak üzere 120-180 beygir güç üreten benzinli motor opsiyonlarına sahip olacak yeni Astra 175-200Nm arası tork değerlerine sahip olacak. Dizel tarafında ise 1.3, 1.7 ve 2.0 litre turbo dizel motorlar görev yapacak. Yeni Astra bu motorlarda, trafikte bekleme anında motoru durdurup hareket anında yeniden çalıştıran stop/start teknolojisini de sunacak.Boyu 15 santimetre uzayan Astra'da ayrıca isteğe bağlı 4 tekerlekten çekiş sistemi de sunulacak. Insignia ile gelen yeniliklerden barındırması beklenen yeni Astra'da elektronik el freni, sürüşe duyarlı farlar ve park asistanı gibi yenilikler bulunacak.Avrupa piyasasında 2010 sonbaharından itibaren 5 kapılı modelleriyle satışa sunulşacak yeni Astra'nın yıl sonuna doğru ise 2011 model GTC ve Sport Tourer versiyonlarının satılmaya başlanması planlanıyor. Sport Tourer, hatchback kasaya göre 20 santimetre daha uzun bir kasa yapısına sahipken, GTC modelinde ise 6 silindirli bir motorun görev yapacak .