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Yeni aşkı Prens William

Paris Hilton'un, bu kez de İngiltere veliahdı Prens William ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

22 Kasım 2008 02:00

Dünyanın hakkında en çok konuştuğu kadınların başında gelen ve özel hayatıyla gündemden hiç düşmeyen Paris Hilton'un, bu kez de İngiltere veliahdı Prens William ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

Sık sık sevgili değiştirmesiyle ün yapan Hilton, gün geçmesin ki karşımıza yeni sevgilileriyle çıkmasın. İngiliz basınında yer alan habere göre Paris Hilton'un "hayatımın aşkı" dediği Rock yıldızı Benji Madden'den ayrılmasının nedeni olarak, Prenses Diana'nın oğlu Prens William'la yakınlaşması olarak gösteriliyor.

Hilton'un "My BFF" adlı parçasına klip çekmek için bulunduğu Londra'da Prens ile bolca vakit geçirerek, yeni bir aşka yelken açtığı öne sürülüyor. İngiltere gazetelerinde büyük yankı uyandıran bu haber karşısında, henüz ilişkileri kesinleşmemiş çiftin önümüzdeki günlerde yapacakları açıklamalar merak konusu.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Miami'de bir barda eski sevgilisi Stavros Niarchos ile görüntülenen Hilton, rock yıldızıyla ayrıldıklarına dair çıkan dedikodulara sessiz kalıyor. Paris Hilton soruları cevapsız bırakırken, Hilton'ın basın sözcüsü çiftin ayrıldığını fakat hala çok iyi arkadaş olduklarını belirtti.

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