Yeni aşka yeni şarkı







Sevgilisi gelmedi

Uzun süredir hiçbir mekanda sahne almayan Türk pop müziğinin önemli yorumcularından Nilüfer, geçtiğimiz cumartesi akşamı Günay Restaurant'ta sevenlerinin karşısına çıktı.İstanbul'da program yapacak nezih yerlerin kalmadığını söyleyen Nilüfer, "Sahne alınacak tek yer var, orası da Günay Restaurant" diye konuştu. Yüzlerce hayranının karşısında şarkılarını söyleyen ünlü sanatçının sevgilisi Latif Demirci ise geceye katılmadı. Buna rağmen Nilüfer sahneden aşkını itiraf etti. "Geçtiğimiz çarşamba günü bir aşk şarkısı yazdım. İnsan aşık olunca böyle şeyler yazıyor. Aşk çok güzel bir duygu" diyen Nilüfer, sözlerine şöyle devam etti: "Henüz şiirime bir ad koymadım. Buğra Uğur bestesini yaptı. Yeni albümüme mutlaka onu da koyacağım." Sahnedeki performansı ve kırmızı elbisesiyle herkesten tam not alan Nilüfer'in, Kayahan şarkıları söylememesi de dikkatlerden kaçmadı.Kalbim zavallı kalbimYorgun bir başınaBir köşede sessiz ağlarGeldin bir gece vaktiSanki düş misaliKırık kalbime hediye gibiAl beni uçurAl beni anlaAl beni sevYeter korkuyorumBu defa hiç bitmesinAşkım senle beraberNe olur sonsuza dekSenle Adım adım bizBu hayatı yaşayalım