Yeni aşka yeni şarkı

Bir süre önce karikatürist Latif Demirci ile aşk yaşamaya başlayan Nilüfer, sahne aldığı Günay Restaurant'ta sevgilisi için yazdığı şiiri okudu.
Uzun süredir hiçbir mekanda sahne almayan Türk pop müziğinin önemli yorumcularından Nilüfer, geçtiğimiz cumartesi akşamı Günay Restaurant'ta sevenlerinin karşısına çıktı.
Sevgilisi gelmedi
İstanbul'da program yapacak nezih yerlerin kalmadığını söyleyen Nilüfer, "Sahne alınacak tek yer var, orası da Günay Restaurant" diye konuştu. Yüzlerce hayranının karşısında şarkılarını söyleyen ünlü sanatçının sevgilisi Latif Demirci ise geceye katılmadı. Buna rağmen Nilüfer sahneden aşkını itiraf etti. "Geçtiğimiz çarşamba günü bir aşk şarkısı yazdım. İnsan aşık olunca böyle şeyler yazıyor. Aşk çok güzel bir duygu" diyen Nilüfer, sözlerine şöyle devam etti: "Henüz şiirime bir ad koymadım. Buğra Uğur bestesini yaptı. Yeni albümüme mutlaka onu da koyacağım." Sahnedeki performansı ve kırmızı elbisesiyle herkesten tam not alan Nilüfer'in, Kayahan şarkıları söylememesi de dikkatlerden kaçmadı.
Kalbim zavallı kalbim
Yorgun bir başına
Bir köşede sessiz ağlar
Geldin bir gece vakti
Sanki düş misali
Kırık kalbime hediye gibi
Al beni uçur
Al beni anla
Al beni sev
Yeter korkuyorum
Bu defa hiç bitmesin
Aşkım senle beraber
Ne olur sonsuza dek
Senle Adım adım biz
Bu hayatı yaşayalım