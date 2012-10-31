Yeni aşka yelken açan eski sevgilisini arıyor

İngiltere’de yapılan araştırmada yeni bir ilişki yaşamak isteyenlerin hayallerindeki aşkı bulana kadar eski sevgililerinden biriyle flört ettiği ortaya çıktı. Katılımcıların eski sevgilileriyle birlikte olma nedenlerinden biri "karşı cinsle yakınlaşmayı özlemeleri"

İngiltere merkezli bir arkadaş sitesi tarafından bekar kadın ve erkekler üzerinde yapılan araştırmada yeni bir ilişki arayışı içine girenlerin doğru insanı bulana kadar eski sevgililerinden biriyle en az bir geceyi birlikte geçirdiği ortaya çıktı.

1000 kişinin katıldığı çalışmada eski sevgiliye dönüşün ana nedeni olarak ‘karşı cinsle yakınlaşmayı özlemeleri’ gösterildi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre araştırmaya katılan 26 yaşındaki Nikki Howarth hayatında bir erkek yokken eski sevgililerini aradığını söyledi.

Howarth sözlerine şöyle devam etti: “Kızlar genellikle “asla geriye bakma” derler. Ama bunu gerçekleştirmek özellikle de hayatınızda birisi yoksa ve eski arkadaşınız size hala ilgi duyuyorsa imkansız oluyor.

Tekrar çıkmaya başlamak ve birlikte olmak iki tarafı da duygusal açıdan olumsuz etkilemiyorsa o zaman görüşmekte bir sakınca yok.” (ntvmsnbc.com)